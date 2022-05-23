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傳監委嚴重缺席彈劾審查會 監院解釋：因公請假

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察院長陳菊。記者曾原信／攝影
監察院長陳菊。記者曾原信／攝影

最近傳出有監察委員嚴重缺席核心職權行使的彈劾審查會，監察院今天表示，監委未出席彈劾案審查會，多因公請假，非無故缺席。

監察院說，依據「憲法」第90條、第96條、第97條第1項及憲法增修條文第7條第1項規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案。是以，監察委員職權行使具多樣性，除上開職權外，尚包括：調查案件之約詢、履勘、諮詢、座談，中央及地方機關巡察，或人權工作、國際事務工作等事項。

監察院指出，彈劾案審查會由院長、副院長以外之監察委員，依輪序通知9至13位委員參加，並非全體委員均須參與。又依監察法施行細則第5條規定，彈劾案審查會係於開會前5日通知委員，時間緊迫；如有委員請假，即由排序在後委員遞補，亦未曾影響彈劾審查會之進行。

監察院表示，因監委積極行使各項職權，相關公務行程早已排定，涉及其他機關及人員，不便改期，致無法出席彈劾案審查會，實屬常情。如逕以監委參與審查會次數，即認定工作效率不彰，容有誤解，應予釐清。

監察院 彈劾案

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