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確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

朝野考察中科院航研所 立委TAG 「偵打一體無人機」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨籍召委羅致政完成考察後在臉書貼文表示，具備攻擊能力的劍翔反輻射無人機已投入量產。圖/取自羅致政臉書網頁
民進黨籍召委羅致政完成考察後在臉書貼文表示，具備攻擊能力的劍翔反輻射無人機已投入量產。圖/取自羅致政臉書網頁

立法院外交及國防委員會朝野立委今天前往中科院航空研究所進行機密考察，民進黨籍召委羅致政完成考察後在臉書貼文TAG 「偵打一體無人機」一詞，但僅低調表示，具備攻擊能力的劍翔反輻射無人機已投入量產。

羅致政貼文表示，在這次俄烏戰爭中，無人機的出色表現讓世界刮目相看，未來的戰爭思維與形式，可能會因AI無人機的大量使用發生改變。未來新型態的無人機戰術運用以及作戰方式，也必將是我國發展不對稱作戰的重要一環！

羅致政說，他今天安排外交國防委員會前往中科院航空研究所考察，針對我國無人機的研發與量產深入了解。台灣無人機的發展歷經近30年的時間，除了發展出各式偵查型的無人機之外，具備攻擊能力的劍翔反輻射無人機也投入量產，海空戰力提升特別預算中更有相當比例用於劍翔無人機的產製。

貼文表示，隨著中科院推動民間釋商，也讓更多廠商參與相關技術的轉移與零附件委製，希望透過軍民合作的研發與產製，在國防安全與經濟產業上，為台灣打造另一座護國神山！

他特别TAG：「偵打一體無人機」、「國防自主有信心」。

中科院航研所研發無人機模型。圖/取自羅致政臉書網頁
中科院航研所研發無人機模型。圖/取自羅致政臉書網頁
立法院外交及國防委員會朝野立委今天前往中科院航空研究所進行機密考察。圖/取自羅致政臉書網頁
立法院外交及國防委員會朝野立委今天前往中科院航空研究所進行機密考察。圖/取自羅致政臉書網頁

考察 劍翔 羅致政

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