綠營鬧紛爭！不滿被高嘉瑜指控傳染 邱志偉嗆：莫名其妙

民進黨立委高嘉瑜今天PCR採檢確診，她指出，民進黨立委邱志偉傳染給她的嫌疑最大，她因此成為受害者，嚴厲譴責邱志偉，邱志偉要負最大責任。同樣快篩陽性的邱志偉則回應「莫名其妙」，要這樣蹭網路聲量，他才要譴責高嘉瑜。

高嘉瑜說，上周五在立法院，立委蔡易餘開記者會，但蔡並無確診，坐在她隔壁邱志偉，明明服務處助理確診，坐她隔壁卻又脫口罩喝咖啡，看起來傳染給她的嫌疑最大，「嚴厲譴責邱志偉」，要在意自身防疫，不要輕易脫口罩、喝咖啡，「我也因此成為受害者，邱志偉要負最大責任。」

對高的指責，邱志偉說「莫名其妙、很奇怪」，服務處同仁確診後，早就已解隔離康復，正常上班，當時所有立委都在喝咖啡，難道喝咖啡戴著口罩喝嗎？高嘉瑜坐他隔壁，但他根本沒有和她主動聊天，好像也沒說話，同事之間應該要互相尊重，染疫誰都不願意，若是要蹭網路聲量，他才要予以譴責。