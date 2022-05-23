黃珊珊喊話總統開很多會 盼下來關心第一線

總統蔡英文昨天到新北黨內選舉投票，被外界指「過疫情而不入」，府發言人稱蔡總統關心防疫，對地方關心不會少。台北市副市長黃珊珊今天受訪則表示，她個人也沒有接過總統電話，台灣同島一命，都是同樣一個生命共同體，總統開很多會議，有關係到北市疫情部分，也希望是不是有機會，能一起下來關心第一線基層，「中央地方一起合作，不希望分彼此，公平就好」。

黃珊珊今天代表市長柯文哲出席專責天使誓師大會，黃說，從今年春節、3月開始，其實國外已有嚴峻疫情，北市府做很多研究，當時香港、上海、日本、尤其韓國疫情攀升，北市府一直在說，沒有道理台灣這麼安全，不太可能台灣可以置外這些疫情，尤其市府擔心，從14天入境管制改為10天後，當時就預估3月17日後，兩周疫情會延燒，這資訊不需暗崁，但重點在於「既然知道這個資訊，我們做好準備沒有」。

黃珊珊說，現在回過頭看，顯然中央知道疫情這個資訊，卻沒有萬全準備，包括藥品、兒童疫苗、還有先前最缺的快篩，尤其資訊是打仗的最基本情報，中央有認真研究，大概也可以推估得到，但重點是，大家是否做好防疫準備，尤其地方相信防疫物資部分，中央應該會超前部署，但顯然入境管制開放過程，中央沒有跟著步驟做好相關準備，這是比較可惜的。

媒體也問黃珊珊，市府與中央是否有溝通管道？黃珊珊表示，衛生局上頭直屬單位衛福部，例如醫事科就會對某個長官，疫苗部分就是對莊人祥、物資部分有些找石崇良，她因為調度篩檢，會跟執行長王必勝聯絡，各自有各自的聯絡管道，因業務不同，會有不同的聯絡方式。