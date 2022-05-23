聽新聞
test
0:00 / 0:00
拜登「願軍事保衛台灣」 外交部：感謝美堅守對台承諾
對於美國總統拜登訪日期間提及若北京犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣，我外交部指出，中國大陸對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切，感謝美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾。
拜登與日本首相岸田文雄舉行峰會後共同出席聯合記者會，強調台海和平穩定的重要性，並指出若中國大陸犯台，美國會以軍事力量保衛台灣。
據路透報導，白宮官員隨後重申美國的對台政策沒有改變，美方是基於台灣關係法，向台灣提供自衛軍事手段，此承諾不變。
外交部發言人歐江安回覆媒體提問表示，對拜登及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾，表達誠摯歡迎與感謝。
歐江安說，中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切；我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，會持續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全，以及規則為基礎的國際秩序，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言