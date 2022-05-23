拜登「願軍事保衛台灣」 外交部：感謝美堅守對台承諾

對於美國總統拜登訪日期間提及若北京犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣，我外交部指出，中國大陸對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切，感謝美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾。

拜登與日本首相岸田文雄舉行峰會後共同出席聯合記者會，強調台海和平穩定的重要性，並指出若中國大陸犯台，美國會以軍事力量保衛台灣。

據路透報導，白宮官員隨後重申美國的對台政策沒有改變，美方是基於台灣關係法，向台灣提供自衛軍事手段，此承諾不變。

外交部發言人歐江安回覆媒體提問表示，對拜登及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾，表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安說，中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切；我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，會持續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全，以及規則為基礎的國際秩序，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。