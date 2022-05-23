快訊

高雄確診數「首次超過北市」 陳其邁說明這3項理由

台中某醫院病房群聚感染52例 男車禍竟是確診者最重罰200萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登「願軍事保衛台灣」 外交部：感謝美堅守對台承諾

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。記者張加／攝影
外交部發言人歐江安。記者張加／攝影

對於美國總統拜登訪日期間提及若北京犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣，我外交部指出，中國大陸對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切，感謝美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾。

拜登與日本首相岸田文雄舉行峰會後共同出席聯合記者會，強調台海和平穩定的重要性，並指出若中國大陸犯台，美國會以軍事力量保衛台灣。

據路透報導，白宮官員隨後重申美國的對台政策沒有改變，美方是基於台灣關係法，向台灣提供自衛軍事手段，此承諾不變。

外交部發言人歐江安回覆媒體提問表示，對拜登及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾，表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安說，中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切；我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，會持續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全，以及規則為基礎的國際秩序，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

美國 台海 拜登

延伸閱讀

拜登：若能改革聯合國安理會 支持日本成為常任理事國

日美深化合作 7月擬舉行經濟版「2加2會談」

拜登：願意以武力保衛台灣 「這是我們的承諾」

「猴痘」疫情擴散美開始研發疫苗 拜登：人人都應關注

相關新聞

黃珊珊喊話總統開很多會 盼下來關心第一線

總統蔡英文昨天到新北黨內選舉投票，被外界指「過疫情而不入」，府發言人稱蔡總統關心防疫，對地方關心不會少。台北市副市長黃珊...

拜登「願軍事保衛台灣」 外交部：感謝美堅守對台承諾

對於美國總統拜登訪日期間提及若北京犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣，我外交部指出，中國大陸對台海安全構成的挑戰，已引起國...

IPEF首輪沒台灣 外交部：不表示被排除在機制之外

美國總統拜登今在日本宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），首輪未納台...

蕭敬騰、田麗自稱中國人 綠委憂中國大陸對原住民統戰

藝人蕭敬騰、田麗有台灣原住民血統卻自稱中國人，引發爭議。民進黨立委王美惠今天在內政委員會質詢時指出，憂心中國對原住民統戰...

沾滿政治雜質及選舉算計的陳時中 已開始走下神壇

政黨為取得政權、贏得選舉而存在，執政的民進黨部署年底選舉天經地義，但台灣疫情進入高原期，中央疫情指揮中心的指揮官中途跑去選舉，恐怕錯判了輿情，也低估疫情之下人民不滿怒火尚未大爆發的感受。

Netflix小編遭出征 趙少康：請蔡英文約束網軍收斂

影音串流平台Netflix在臉書粉專貼出「快篩之亂」的迷因梗圖，引發網友抵制反彈，今上午Netflix發文公開聲明表示會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。