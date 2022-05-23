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IPEF首輪沒台灣 外交部：不表示被排除在機制之外

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

美國總統拜登今在日本宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），首輪未納台灣；我外交部今表示，台灣雖不在IPEF首輪參與名單，但不表示被排除在機制之外，我國政府仍持續與美方及主要國家積極爭取參與。

外交部指出，目前台美正積極就各項實質經貿合作議題進行盤整，可望在未來數周內共同闢劃具體途徑以深化雙方經貿合作；我方相信短期內台美經貿關係將邁向具有實質效益的嶄新篇章。

白宮國安顧問蘇利文22日向媒體表示，台灣將不會納入IPEF首輪名單，但美方期盼深化與台灣的經貿夥伴關係。

民進黨立委陳明文、陳亭妃今質詢經濟部長王美花時皆關切IPEF未納台灣；國民黨立委江啟臣質疑蔡政府狀況外，並表示蔡政府應對美方的決定表達嚴重的關切；民眾黨立委邱臣遠認為，政府應負責任地對國人充分說明，也須向美方明確表達我立場。

針對立委關切台灣未獲納入首輪IPEF，外交部今回覆媒體表示，自拜登去年10月宣布將成立IPEF以來，我國政府即透過多重管道積極向美國政府表達高度參與意願，並在過程中與美方持續密切溝通聯繫，也贏得各界的理解與支持。

外交部提及，美國國會超過250位跨黨派的參、眾議員近期聯名致函拜登總統呼籲台灣參與IPEF，另國務卿布林肯（Antony Blinken）也指出，IPEF是一個具開放性與包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門；「因此，台灣雖不在IPEF首輪參與名單，但不表示被排除在機制之外，我國政府仍持續與美方及主要國家積極爭取參與。」

外交部並指出，台灣是美國重要的經貿夥伴，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）上周與行政院政務委員鄧振中會談時，已表達美方尋求深化台美雙邊經貿夥伴關係；台美彼此為「優先貿易夥伴」，雙方經貿關係緊密合作，較美國與其他多數貿易夥伴更加密切。

外交部表示，近來台美雙方合作領域及議題更是前所未有的多元且深入，遍及半導體與供應鏈韌性、經濟脅迫、數位貿易、5G資安、關鍵新興科技等，這些不僅是IPEF即將討論的議題，更有超過IPEF框架所觸及的領域。

外交部 美國

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