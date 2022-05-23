國民黨醫療委員會：政府有義務告知全民染疫真相

國民黨醫療委員會今天發布新聞稿指出，指揮中心指揮官陳時中有義務告知全民染疫真相。近日政府加大力道鼓吹，不需畏懼感染omicron，可以產生抗體，似乎暗示民眾感染是好事，陳時中又說目前感染數據下降，代表「控制得宜」，顯然與民情截然不符。新聞稿內容如下：

事實真相是：

一、民眾不是畏懼感染，而是恐懼在毫無準備的蔡政府指引下感染！

二、感染數據下降並非疫情中心管控得宜，而是多數民眾不想等待PCR ，有症狀或快篩陽，就自己尋求救治管道，另外，民眾不敢出門、自主停課都是原因，更遑論還那些數不盡的黑數，請陳時中面對事實，不要再玩弄數據。

三、Omicron的輕症並非簡單的傷風感冒，諸多民眾都出現非常難過的身體病痛，而政府過於輕描淡寫輕症的症狀，又無法立即給藥，讓感染者身處病苦之中，已經造成海嘯般的民怨！

四、Omicron 沒有獲得良好的治療，會留有後遺症，目前解隔後，出現各種長新冠的民眾越來越多，由於政府沒有事前善盡告知預防或治療長新冠的解方，在可見的未來，將有更多因政府失職下所導致的長新冠受害者。

五、未滿5歲兒童，在欠缺疫苗保護的前提下，就「被迫」接受「與病毒共存」政策，非常殘忍，而5至11歲兒童明明就可事先施打安全性較高的疫苗，而陳時中與蔡政府竟未幫這些兒童接種前，就草率地「讓脆弱的兒童與病毒共存」，更是非常不負責任的做法，本會呼籲：

1、Omicron造成兒童腦炎，台灣發生最多個案，是嚴重警訊！

2、12重症5腦炎都是在發燒時期出現，非常可能是「病毒性腦炎」，不是「免疫性腦炎」，二者差別是「病毒性腦炎」預後狀況不理想。

3、政府又慢了，如今才提供家長「早期」兒童腦炎的症狀參考，目前路上隨機詢問10個家長，恐怕仍有9個以上不知道判斷標準，校園的情況也不容樂觀，這是政府種下的惡因，就必須負責到底，當務之急，必須加大宣傳力道，並透過各種簡訊與網路平台，讓每位家長立即掌握有關資訊，避免再有兒童因政府疏失受害。

4. 政府輕忽兒童染疫狀況，特別是未滿5歲的兒童，既沒有疫苗可以接種，又沒有好的藥物能夠治療，處境非常危險，目前全台均須高度警戒，不能再讓染疫發燒兒童居家隔離，一定要充份準備有效單株抗體或高抗體效價恢復期血漿，讓兒童在發病早期得以應急使用。

5、政府必須儘快研究腦炎原因，推動「全國性的預防兒童重症試辦計畫」：

(1)如何在兒童抽搐之前就更早預測腦炎：例如監測病毒量或免疫發炎指標；

(2)台灣重症病童的基因（HLA和全基因體）篩檢研究；

(3)主動免疫（疫苗）和被動免疫（單株抗體和同型多株高效價抗體血漿）的防治監測，以及早提出救治良方。