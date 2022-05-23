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蕭敬騰、田麗自稱中國人 綠委憂中國大陸對原住民統戰

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨立委王美惠憂心中國對原住民統戰。記者蘇健忠／攝影
民進黨立委王美惠憂心中國對原住民統戰。記者蘇健忠／攝影

藝人蕭敬騰、田麗有台灣原住民血統卻自稱中國人，引發爭議。民進黨立委王美惠今天在內政委員會質詢時指出，憂心中國對原住民統戰。原民會主委夷將．拔路兒回應，部分藝人在中國的不當發言，他感到非常遺憾，這樣的做法應被譴責，不應為個人私利傷害台灣。

立法院內政委員會今天審查「原住民族身分法」部分條文修正草案，邀請原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒列席備詢。

王美惠質詢時質疑中國透過藝人親中言論與贊助原民活動，對原住民進行統戰，包含擁有原住民族血統的田麗、蕭敬騰到中國去，都說到很愛中國，這些藝人對台灣一般民眾的影響很大，詢問原民會是否有注意？

夷將．拔路兒表示，對於部分藝人在中國做不當的發言，他感到非常遺憾，不應該忘記自己的祖先。他指出，這樣的做法應被譴責，雖然這些人可能只有一半的原住民族血統，可是畢竟祖先在台灣，不應該為自己個人的私利，做出傷害台灣的談話。

原住民 民進黨 立法院

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