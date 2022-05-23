Netflix小編遭出征 趙少康：請蔡英文約束網軍收斂

影音串流平台Netflix在臉書粉專貼出「快篩之亂」的迷因梗圖，引發網友抵制反彈，今上午Netflix發文公開聲明表示會深自檢討。中廣董事長趙少康今天表示，民進黨公職跟綠營支持者總是嘲諷大陸「小粉紅」動輒霸凌政治立場不同的演藝人員，其實台灣的塔綠班出征才是寸草不生。

趙少康指出，陳時中落後部署導致台灣快篩大缺貨，引發民怨，Netflix小編發揮創意，緊抓時事製作哏影音，宣傳韓劇「還有明天」，卻引來大批塔綠班出征攻擊，最後被迫刪文並公開道歉。

趙少康指出，Netflix的哏影音上線短短1小時，就獲得高達3.3萬次觀看，創意與宣傳效果十足，更證明確切中人民心中所苦，影片中沒有出現任何批評蔡政府的隻字片語，只傳達剛開始買不到快篩的苦悶心情，還是被民進黨側翼痛罵「造謠」。

趙少康質疑，如果快篩真的不缺貨，為什麼政府還要用實名制，採取一人限購五劑的「配給式」販賣？即使超商買得到，價格也不是許多長期或大量使用者可以負擔，光是「0+7」以篩代隔措施，要出門必須至少快篩7天，就是一筆上千元的花費。相較部分國家的快篩免費發送，Netflix替台灣人反映缺快篩的現象，何錯之有？

趙少康表示，面對快篩問題，陳時中曾說「覺得價格不合理，你可以不要買」，展現何不食肉糜的高高在上，罔顧民眾對快篩試劑的需求不是「想要」而是「必要」；蔡英文被問到要不要到新北視察疫情時，也只丟下一句「發言人回答」，轉頭就走，民眾只是用調侃方式發洩不滿，網軍就立刻出動「鎮壓民怨」，真是好大的威風。

趙少康表示，Netflix不只被綠營網軍出征，還有十多個側翼粉專發起退訂運動，蔡英文曾經信誓旦旦說「在我當總統任內，沒有人需要為自己的認同道歉」，曾經在鄭南榕遺像前立誓「收購粉專、培養網紅，我無法接受」，言行落差這麼大，真是十足諷刺。

趙少康表示，身為「四軍統帥」，請蔡英文約束網軍收斂，不要讓人民處於「綠色恐怖」箝制言論的陰影下，連調侃時事宣洩苦悶的權利都被奪走。蔡政府成天只想著如何利用媒體造神，對疫情只用觀光式、煙火式的關心手段，在關鍵時刻做做秀敷衍人民，掩蓋不了國內醫療與防疫雙重失靈的事實。