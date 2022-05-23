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曝NCC新委員有這專長 蔡壁如：工作是言論審查嗎？
華視連續出包、問題不斷，國家傳播通訊委員會（ NCC）監督功能遭質疑。民眾黨立委蔡壁如、高虹安、二十一世紀基金會與中華傳播管理學會今天開記者會，要求嚴格把關NCC委員人事案，呼籲暫緩明天新委員的表決，並釐清未來數發部與NCC的權責分工。
蔡壁如說，從這次提名的新委員裡面，有產業經濟的，有事務官升上來的，這沒有問題，但新委員王正嘉專長為「網路言論與刑法」，嚴重懷疑這樣的專長是在跟大家說：未來NCC的工作重點是言論審查、是認知作戰指揮中心嗎？
蔡壁如說，NCC攸關國家整體競爭力的發展，甚至是維護民主國家言論自由的最後一道防線！NCC委員的提名怎麼可以如此草率？一個堂堂的獨立行政機關已經被民進黨搞到公信力蕩然無存，「我在這邊要求，退回委員提名名單。」
蔡壁如表示，NCC已經違背當初組織法中規範的宗旨，一個堂堂的獨立行政機關已經被民進黨搞到公信力蕩然無存，新委員專長竟是網路言論與刑法，難道是預告NCC未來的工作重點是言論審查嗎？「這樣的名單，還想要求立院當橡皮圖章，這樣的NCC還有存在必要嗎？」
高虹安表示，提名新任委員不是媒體產業或傳播從業人員，回顧近期NCC監督不同媒體有不同標準，間隔10年發給執照的電視台卻屢屢違反公司治理原則等，讓NCC公正性與公平性受到質疑。NCC主委陳耀祥未能展現監督的決心，導致華視的字幕到現在還在錯誤進行式，實際上NCC是不合格的獨立機關。
元智大學教授周韻采指出，數位發展部成立在即，3位新委員清不清楚與數位發展部未來的工作分工？委員名單有沒有符合數發部還有NCC的分工規畫，還是單純地一個蘿蔔一個坑，想辦法填滿位子交差呢？
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