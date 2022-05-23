台灣在印太經濟架構中出局？王美花：台美會有嶄新做法

美國白宮證實，台灣沒有被納入首輪「印太經濟架構」（IPEF ）名單，也讓蔡政府「台美關係史上最佳」說詞似乎不攻自破。經濟部長王美花今（23日）早出席立法院經委會時指出，台美經貿關係還是非常緊密，近日在APEC 貿易部長會議中也有交流，相信會有「嶄新的做法」。

立法院經濟委員會今邀請王美花就「餐飲業者行銷補助及紓困特別預算延長一年」進行報告，並備質詢。

王美花於會前受訪時指出，台灣確實沒有在IPEF首輪名單之中，但台美經貿關係仍非常緊密。她表示，行政院政委鄧振中與美國貿易代表戴琪於5月20日在曼谷舉行的「APEC貿易部長會議」中，針對台美之間經貿關係包括供應鏈、永續、環境各方面進行深入的討論，也約好數周之後雙方會再見面，「相信台美關係之後會有嶄新的做法」。

多位立委關切此議題，立委李貴敏表示，美國媒體分析，由於美國不能讓IPEF成為「抗中組織」，因此不會讓台灣加入，她問王美花，依照這個邏輯，台灣還有可能加入嗎？

王美花回應，那只是媒體評論的看法，她認為，美方會希望IPEF有更多亞太國家參與，達成相關目標，也不會影響台灣申請加入CPTPP 。