我未被納入印太經濟架構 民眾黨：牛皮吹破了怎交代？

美國白宮國安顧問蘇利文昨天表示，台灣未被納入印太經濟架構（ＩＰＥＦ），民眾黨今天批，蔡英文總統口口聲聲這幾年執政下，國際關係有重大的進步，但斷交國創新高，在國際組織上也不斷受阻，除了先後無法加入CPTPP 與WHA之外，現在印太經濟架構也沒有角色參與。民進黨卻大內宣「台美關係最佳時刻」，如今代價付出了，牛皮卻戳破了，該如何給國人交代？

民眾黨秘書長謝立功表示，美國從前總統歐巴馬的重返亞洲戰略、前總統川普提出以印太取代亞太，到現任總統拜登的印太戰略報告，可看出美方對於印太關係可以說是非常重視，拜登於近日到南韓與日本進行交流，也顯示出對於印太關係的決心。

謝立功說，台灣雖然位於印太重要的戰略位置，卻沒有被納入首輪的印太經濟架構名單裡面，蔡英文總統應該要跟國人誠實交代，台灣目前在外交困境上遇到的難題，而不是一再的大內宣，對國人說台灣一直在走向國際，並且把國際關係當成她六年來重要的政績，但事實卻是相反，國人也被蒙在鼓裡。

國際事務委員會主委趙麟表示，從美國前總統川普、到現任總統拜登提出印太戰略的佈局，台灣政府一直都是積極附和，但屢屢遭到冷回應，外交當局應該重新思考作法是否太過倉促，台灣於近日又被WHA拒於門外，也希望蔡政府審慎思考台美關係。