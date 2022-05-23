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防疫不力抓新北當戰犯 藍市黨部批蔡英文忙著政治鬥爭

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨新北市黨部批評，民進黨政府不僅不尊重醫療人員，也反將防疫不力的結果推給新北市府，蔡英文總統現在是忙著政治鬥爭。圖／本報資料照片
國民黨新北市黨部批評，民進黨政府不僅不尊重醫療人員，也反將防疫不力的結果推給新北市府，蔡英文總統現在是忙著政治鬥爭。圖／本報資料照片

中央「雙北叫不動大醫院」言論引發雙北不滿，國民黨新北市黨部表示，民進黨政府如此言論不僅不尊重醫療人員，也是反將防疫不力的結果推給新北市府，蔡英文總統現在是忙著政治鬥爭；其實市長侯友宜早提出多項政策，中央嘴巴說不要，最後卻誠實的接受，顯見新北防疫的超前部署。

市黨部指出，去年口罩之亂期間，侯友宜就已提出解方，建議推行口罩實名制，如今一年來又陸續發生疫苗數量不足、公費快篩劑搶購等問題，顯示民進黨政府這一年下來的防疫政策不但沒有更精進，反而還自滿及不知檢討，只能用「亂」字可以形容。

這種種防疫不力的結果，指揮中心卻反將矛頭指向新北市政府，這是標準法西斯式的找尋戰犯、轉移目標，試圖撇清中央防疫失誤及政策不明的錯誤。事實上，侯友宜近期為減輕基層醫療負擔、守護中重症患者、降低死亡率，提出居家隔離0+7以及「快篩陽即確診」等政策，希望將醫療資源留給更需要的民眾，中央政府嘴巴說不要，但最後卻很誠實的接受，都顯見新北市政府防疫的超前部署。

市黨部批評，民進黨政府近日批判新北市叫不動地區大型醫院等語，是不尊重基層醫療人員，應該請他們到基層了解實際情況再做批評。另外，新北市PCR量能是全台之最，指揮中心卻畫錯重點，重點是減輕基層醫療負擔，守護中重症患者、降低死亡率才是當務之急。

市黨部還批「總統忙大家都知道，因為她正忙著政治鬥爭」，疫情防堵是各級政府當務之急，民進黨政府卻還在忙政治清算，蔡英文先前更只顧著開箱元宇宙裡的總統府，不知是自我麻痺，還是對於人民的怒吼視而不見，當她進入元宇宙那刻起，雙眼也遭蒙蔽，失去分辨是非的能力。

民進黨 侯友宜

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