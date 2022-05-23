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悼念台裔醫師鄭達志 賴清德、林飛帆出席祈禱會

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨副秘書長林飛帆昨晚出席台灣基督教長老教會舉辦的「走過政治仇恨與暴力創傷的死蔭幽谷」祈禱會。圖／民進黨提供
民進黨副秘書長林飛帆昨晚出席台灣基督教長老教會舉辦的「走過政治仇恨與暴力創傷的死蔭幽谷」祈禱會。圖／民進黨提供

美國南加州「爾灣台灣基督長老教會」日前發生槍擊事件，導致1死5傷，其中死者是台裔醫師鄭達志。副總統賴清德、總統府副秘書長李俊俋及民進黨副秘書長林飛帆昨晚出席台灣基督教長老教會舉辦的「走過政治仇恨與暴力創傷的死蔭幽谷」祈禱會，向鄭達志致上哀悼與敬意。

林飛帆在臉書上表示，台灣是個不容易的國家。「我們走過了很多的傷痛，才換得今天的自由民主，讓每個人能夠有尋求自我認同，和自由的政治主張的機會。身處民主自由的環境，卻因無法包容他人政治主張的自由，進而訴諸屠殺暴力的人，必然不會得到支持。而這樣的罪行，也提醒我們民主自由的珍貴與得來不易。」

林飛帆說，感謝長期為台灣民主奉獻的台美人社群，無論是在黑暗的白色恐怖期間，還是民主剛剛萌芽的80年代，又或者是每一次台灣遇到打壓和威脅時，台美人總是展現出台灣人最強而有力的集體力量，向世界發聲，為台灣爭取支持。「謝謝你們一直以來的努力。」

副總統賴清德昨晚出席台灣基督教長老教會舉辦的「走過政治仇恨與暴力創傷的死蔭幽谷」祈禱會。圖／民進黨提供
副總統賴清德昨晚出席台灣基督教長老教會舉辦的「走過政治仇恨與暴力創傷的死蔭幽谷」祈禱會。圖／民進黨提供

林飛帆 台灣人 民進黨

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