「快篩陽即確診」將上路 蘇貞昌指示完整演練行政流程

衛福部規畫「快篩陽即確診」下放基層診所醫師判定，最快本周宣布。行政院長蘇貞昌今上午召開擴大防疫會議時指出，為保全公衛量能並使民眾儘速取得需要的藥物，請指揮中心進行細節討論，務必針對各大型篩檢站、醫療院所增加功能後的行政流程進行完整演練及規畫。

指揮中心指出，各國疫情持平，可能是檢測量縮減，有低估病例數的可能性，因此國際傳播風險仍大；國內疫情目前值廣泛社區流行期，近一周新增逾55萬例，無症狀及輕症比例為99.77%，上升幅度平緩，是否已過疫情高峰，仍有待觀察。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為86.85%，第二劑為81.34%，第三劑為64.21%，其中75歲以上長者第一劑為79.3%，第二劑為73.5%，第三劑為62.1%，65-74歲長者第一劑為89%，第二劑為85.3%，第三劑為76.2%。

此外，6-11歲兒童莫德納疫苗接種作業，截至5月21日已接種約23.07萬人次，5-11歲Pfizer-BNT疫苗接種以及12-17歲青少年第三劑疫苗接種作業，已於16日函送教育部及地方政府衛生局進行意願調查中，預計於5月25日後陸續施打。

指揮中心指出，目前家用快篩試劑的國內徵用及國外採購共計約3億5千萬劑，截至19日已到貨量約有1億107萬劑，有關地方政府公衛體系需求部分，已撥發7次共計1037餘萬劑免費提供地方政府公費需求，本周將再撥發近405萬劑。

另外，也將以各縣市人口總數15%計算，提供總數約350萬劑作為地方安全儲備量。截至5月22日止，實名制部分每日剩餘份數最多為總進貨量5.4%，另超商及零售通路於本月22日銷售剩餘量約為137萬劑，將持續滾動調整每日配送量及銷售量。

蘇貞昌聽取報告後指出，近期國內疫情仍屬高峰或高原期，有關快篩劑的銷售及實名制配送量，請指揮中心持續盤整民眾需求，視未來到貨量及庫存量調整各熱點的配送，使民眾能快速方便取得家用快篩試劑；此外，也請指揮中心就疫情趨勢整備足夠的抗病毒藥物，做好充足準備。

蘇貞昌表示，中央協助設置的大型篩檢站，目前都提供充足的量能和方便的看診與給藥服務。有關指揮中心針對「民眾於快篩陽性經醫事人員診斷後得認定為確診」的規畫，為保全公衛量能並使民眾儘速取得需要的藥物，請指揮中心進行細節討論，務必針對各大型篩檢站、醫療院所增加功能後的行政流程進行完整演練及規畫。