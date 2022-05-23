【專家之眼】說參加WHA是矮化 民進黨執政為何參加？

蔡英文總統21日高調感謝許多國家支持我國參加「世界衛生大會」（WHA) ，但台灣卻一直未收到邀請函。前總統馬英九建議兩岸重啟協商管道，才有可能參加WHA。

針對馬英九的建議，民進黨立刻裝出一副「大義凜然」的姿態，表示蔡英文政府不願矮化自己，才未收到邀請函，渾然忘了2016年政黨輪替後，蔡政府也派遣衛福部長參加過一次WHA。難道蔡政府派遣官員參加WHA就不算自我矮化？

2016年蔡英文當選總統，世界衛生大會仍然對馬政府衛福部長發出邀請函，但因馬政府於520前卸任，蔡英文遂派遣她所任命的衛福部長拿著馬政府已卸任衛福部長的邀請函率團參加WHA。

如果今天的民進黨政府認為馬政府派遣衛福部長參加WHA是自我矮化，為何蔡英文2016年也派遣她的衛福部長參加WHA?

從蔡英文的「人格特質」來看，雙重標準本來就是她的人格特質之一。當民進黨還是在野黨時，她就曾經一面拿卸任官員18%的優惠利息，還一面高調痛批18%。此一習性也迅速傳染給民進黨，讓該黨得到「雙標黨」的稱號。

蔡英文執政六年終於發現台灣參加世界衛生大會是一件「自我矮化」的事。但是，她在2016年顯然不覺得參加WHA 是一項自我矮化的事情，才會興沖沖地派遣她的衛福部長參加WHA。究竟是蔡英文2016年一時糊塗，還是經過六年時間終於想通了？

其實，2016年民進黨衛福部長準備率團參加WHA前，民進黨政府官員與學者都很興奮，認為應該好好把握出席WHA的機會為台灣發聲。當時，民進黨官員與學者都沒有人提到「自我矮化」的問題。

今天，民進黨痛批馬英九政府派遣官員參加世界衛生大會是「自我矮化」，卻忘了民進黨政府也曾經派遣官員出席世界衛生大會，讓人民覺得民進黨政府好像得了「集體失憶症」。

民進黨的雙標特性不僅顯現在參加WHA這件事上，更反映在不敢片面退出兩岸「經濟合作架構協議」(ECFA)之上。民進黨政府高舉「聯美反中」大旗，對中國大陸照三餐罵，不是批評大陸對台26條政策是「糖衣毒藥」，就是批評對台31條政策是「統戰陰謀」。

但令人感到奇怪的是，對於大陸「包藏禍心」更嚴重的ECFA卻從來不敢批評半個字。陸委會每年的說帖還低聲下氣期盼中國大陸不要片面廢除ECFA。一個天天將「反中」高唱入雲的政黨竟然每年都向中共搖尾乞憐，恐怕這才是真正的「自我矮化」，令人感到民進黨既可憐復可笑！