悼念鄭達志 蔡英文：讓我們記住鄭醫師的無私與勇敢

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

美國南加州「爾灣台灣基督長老教會」日前發生槍擊事件，導致1死5傷，其中死者是台裔醫師鄭達志。蔡英文總統今天在臉書上指出，駐美代表蕭美琴將代表她到爾灣的教會，出席追思鄭達志的禮拜，對於鄭的犧牲，她要再次表達，她和全體台灣人民最深的哀悼與敬意。

蔡總統說，鄭達志就如同所有認識的朋友肯定的，是一位視病猶親、傑出專業的好醫生，是一位社區當中，無私投入各項公共服務的台灣青年，更是台美人社團裡，暖心付出的好夥伴。這次的槍擊案中，鄭達志用自己的身軀攔下凶嫌的子彈，用自己的生命阻止了可怕的屠殺，正如聖經上說：「凡為我捨棄了生命，必救了生命！」

蔡總統說，相信在每個人的心目中，鄭達志的犧牲是台灣人秉性正直、善良，勇敢行義的最好見證，「這個見證會永遠留在我們的生命當中。」

蔡總統說，相較於鄭達志的勇敢與犧牲，只因為意識形態不同，就訴諸暴力、傷害生命的行為，更顯得不堪而渺小，「台灣作為民主國家的一員，我們譴責這樣的罪行，更會努力杜絕這樣的事情再度發生。為了確保在美國鄉親的安全，我已經請外交部、駐美代表處，洽請美方務必保護在地的台灣人，並請美琴向鄉親們表達關心。」

蔡總統也向台美人鄉親說，「感謝各位在海外一直為故鄉打拚的精神，在台灣的我們和你們都在一起，心連心，讓我們互相照看與關心。此時此刻，我們需要團結彼此，拒絕仇恨與暴力。我們更要集結最大的能量，為鄭醫師所摯愛的家人，帶來溫暖的力量與支持。讓我們記住鄭醫師的無私與勇敢，一起為台灣的美好來努力。」

台灣人 醫師

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