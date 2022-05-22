APEC貿易部長會議 政院：台灣是CPTPP擴大的最適夥伴

行政院經貿辦公室今天表示，我國與美國、日本及CPTPP等亞太地區21個國家的貿易部長，於5月21日至22日的APEC貿易部長會議中，持續針對新冠肺炎疫情的疫後復甦，維持自由開放的全球貿易與投資環境進行討論，並向各國說明，台灣重視環境永續發展及國際高標準，是CPTPP擴大的最適夥伴。

此次會議於泰國曼谷舉行，是2019年智利部長會議後後，首次恢復以實體方式舉行的APEC貿易部長會議，並且也安排企業界領袖與各國貿易部長間的互動對話，腦力激盪共同謀求面對國際經貿環境變化的因應方式。

行政院政務委員鄧振中代表我國參加本次貿易部長會議，並在本屆的貿易部長會議中，除了說明我國經濟2021年在疫情中的堅韌表現，不僅GDP和貿易成長都高於全球平均，在日經亞洲的「COVID-19復甦指數」中也居全球冠軍，顯示台灣在回歸正常生活的作為受到肯定。

經貿辦表示，面對疫情和俄烏戰爭等區域衝突挑戰，他們也呼籲APEC各國，重新恢復各國人與人之間的連結，促成疫後復甦；台灣透過新南向的工作，不只在推動APEC地區學生來台就讀大專院校的人數，2021年仍然成長超過10%以外，今年2月也提出移工留才久用方案，開放符合資格的移工、僑外生無工作年限的限制，將優秀且成熟的外國技術人才留用。

經貿辦表示，台灣持續與國際接軌，依據國際標準及科學證據為基礎，進行與貿易夥伴間的農產與食品貿易。台灣不斷用行動證明，台灣願意、且能夠符合國際高標準的規範，這是台灣符合CPTPP要求，各國應儘速通過我國入會申請案的關鍵。

經貿辦表示，包括我國在內的所有會員都表達支持多邊貿易體系及WTO，多盼在即將召開的WTO部長會議能在回應疫情、漁業補貼、農業及WTO改革等議題取得具體進展。

包括我國企業代表在內的APEC「企業諮詢委員會」(ABAC)，建議制定多年期工作計畫，推動亞太自由貿易區(FTAAP)，並建議優先聚焦數位化、包容性、永續性、貿易與投資、貿易回應疫情五項領域，以兼顧傳統及新興貿易議題。

經貿辦指出，本年主席國泰國設定以「開放、連結、平衡」主題，來促成各項與「生物-循環-綠色經濟」的相關工作，鄧振中也呼籲APEC各國重視環境相關的永續發展議題，更以我國的「2050年淨零排放」目標，及在推動中的「氣候變遷因應法」，期對全球永續發展相關的經濟發展方向，共同與各國做出貢獻。