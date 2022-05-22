印太經濟架構首輪名單未納台灣 立委：外交部應向國人說明原因

對於台灣未納入美國主導的「印太經濟架構」首輪名單，民眾黨立委邱臣遠表示，外交部應妥善深入了解台灣未被納入的原因，明確掌握美方態度，並向國人說明。

美國總統拜登訪問日本，預計23日公布參與「印太經濟架構」（IPEF）的國家名單；據日本時報報導，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）赴日途中向媒體說，首輪名單已確定，台灣未納入，但美國會持續深化雙方經濟夥伴關係。

邱臣遠今晚受訪指出，台灣在印太經濟架構具有非常大的優勢，包括供應鏈韌性、數位經濟等議題，台灣都有相當實力可與他國合作；他認為，外交部應妥善深入了解台灣這次未被納入的原因，並回應國人。

邱臣遠也提出，美國未將台灣納入印太經濟架構，是否代表在美中對抗、台美關係升溫之際，美國還是考量與中國大陸的關係？而我相關單位對此是否有策略與布局？外交部等單位應明確掌握美方態度，並評估這次未列入對台灣經貿與在印太區域的影響，以及我方下一步如何努力。