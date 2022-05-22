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外交部：立陶宛來台設處 剩最後行政程序

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
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立陶宛經創部長近日表示，已收到台灣核准設處文件，將在夏末或初秋派立陶宛代表來台；我外交部今晚證實，台立雙邊就此議題持續密切溝通，目前立國政府的確正在進行駐台代表遴選以及辦公處所選址等內部最後行政程序。

據外媒報導，立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）日前在國會發言表示，已收到台灣核准設處文件，立陶宛在台北的經貿代表處首長將於夏末或秋天赴台履新。

我外交部說明，我國在去年11月18日設立駐立陶宛台灣代表處後，台立雙邊立即頻繁推動各項領域的交流合作，立陶宛政府也啟動內部修法程序，積極籌備在台灣設處事宜；我方於今年3月下旬收到立陶宛政府提送在台灣設立代表處申請文件後，外交部隨即依照我國行政程序，迅速函覆同意立方設處，一切進展順利。

外交部表示，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，去年10月我國中東歐三國經貿投資考察團訪問立陶宛，雙方持續在經貿、農業、醫衛、教育、科技及關鍵產業人才培訓等領域展開合作；我經濟部政務次長陳正祺將率產官研各界一行24人於25日赴立陶宛訪問三天，進行第一屆台立經濟部次長級諮商會議，另參加立陶宛新創展覽等多項提升雙方實質關係的活動。

外交部指出，台立雙方均期盼立國駐台機構儘速完成設立，以利雙邊各項領域的交流合作可以更加速推動；一旦有更確切的訊息，外交部會在第一時間跟國人分享。

立陶宛 外交部

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