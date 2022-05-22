民進黨主委選舉出爐 正國會拿5縣市、英系奪回台北市

民進黨兩年一次的全國黨代表及黨部主委選舉落幕，全國22個縣市黨部主委廝殺激烈，交通部前部長林佳龍領導的「正國會」堪稱最大贏家，拿下席5席；英系拿下4席居次，尤其奪回台北市黨部最受矚目；由立委何志偉家族領導的「綠色友誼連線」拿下3席；新潮流系兩席，包括高雄市及屏東縣兩個綠營票倉大本營；另湧言會也保住命脈，留下新北市黨部。

選舉結果如下：