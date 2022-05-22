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民進黨主委選舉出爐 正國會拿5縣市、英系奪回台北市
民進黨兩年一次的全國黨代表及黨部主委選舉落幕，全國22個縣市黨部主委廝殺激烈，交通部前部長林佳龍領導的「正國會」堪稱最大贏家，拿下席5席；英系拿下4席居次，尤其奪回台北市黨部最受矚目；由立委何志偉家族領導的「綠色友誼連線」拿下3席；新潮流系兩席，包括高雄市及屏東縣兩個綠營票倉大本營；另湧言會也保住命脈，留下新北市黨部。
選舉結果如下：
台北市：張茂楠（英系）
新北市：何博文（湧言會）
桃園市：張丞儀（鄭文燦系統）
台中市：李天生（正國會）
台南市：潘新傳（黃偉哲系統）
高雄市：許智善（新潮流）
基隆市：蘇仁和（正國會）
新竹縣：鄭朝方（鄭永金系統）
新竹市：陳建名（柯建銘系統）
苗栗縣：李貴富（正國會）
彰化縣：楊富鈞（綠色友誼）
南投縣：蔡銘軒（綠色友誼）
雲林縣：林金忠（蘇治芬系統）
嘉義市：黃露慧（綠色友誼）
嘉義縣：陳川崎（英系）
屏東縣：羅平道（新潮流）
宜蘭縣：陳俊宇（正國會）
花蓮縣：嚴献宗（無）
台東縣：簡維國（英系）
澎湖縣：顏家康（正國會）
連江縣：李問（卓榮泰系統）
金門縣：蔡其雍（英系）
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