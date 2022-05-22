台灣當然應加入 柯文哲：繼續排拒台灣 蒙羞的將是WHA

第75屆世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦召開，這已是台灣連續第6年未獲邀參加。台北市長柯文哲今天晚間也在臉書呼籲，台灣絕對有能力、也有意願承擔國際社會成員的責任。繼續排拒台灣加入WHA，將使全球衛生安全與普世價值出現缺口，「公然破壞組織宣言與價值，蒙羞的將是WHA，而不是台灣。」

柯文哲說，健康是基本人權、是普世價值，台灣加入世界衛生組織的權利，應該如醫師誓詞中所說的，不被任何宗教、政治、國籍、種族或社會地位而干擾。所以，台灣當然應該加入WHA。

柯提到，新冠疫情還在肆虐，這是全球健康和社會經濟的重大危機，兩年來，病毒奪去了無數人的生命。要抑制這場跨國界的瘟疫，公共衛生的措施必須安全、有效、公平，要大規模、要資訊共享，否則全球衛生體系難以建立更強的防禦工事，去阻擋不斷變種的病毒攻擊。

柯說，WHA召開在即，感謝美澳英加日駐台機構在5月21日，共同發表聯合聲明，一致推崇台灣在公共衛生的成就，聯合聲明支持台灣應該參加世界衛生組織的論壇與各項技術會議，這不只對台灣2千3百萬民眾有利，也能讓全世界受惠。

柯提到，感謝友邦為台灣爭取國際空間，台灣絕對有能力也有意願承擔國際社會成員的責任。WHA憲章明述「健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別。」既然如此，臺灣就不應當被排除在WHA之外。

柯表示，繼續排拒台灣加入WHA，將使全球衛生安全與普世價值出現缺口。公然破壞組織宣言與價值，蒙羞的將是WHA，而不是台灣。