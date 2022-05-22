柯文哲沒接過總統防疫電話 陳智菡：4月還暗槓疫情將爆

總統蔡英文今天到新北黨內選舉投票，被外界指「過疫情而不入」，府發言人稱總統關心防疫，過去也曾打電話給侯友宜，地方關心不會少。外界好奇，北市長柯文哲有無接過總統防疫電話？北市發言人陳智菡說，沒聽過柯提起總統有致電關心北部疫情，但今年四月蔡邀鄭文燦、陳其邁等多首長官邸開防疫會議，柯侯都沒受邀。

陳智菡說，蔡總統先前在官邸召集防疫會議，當時雙北疫情已經升溫，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜卻都沒有受邀，事後總統也沒有告知雙北，其實指揮中心內部，早已評估疫情即將大規模爆發。

陳智菡說，打不打電話不是重點，北市也不需要特別的關心或差別待遇，公平、一致即可，如果蔡總統真的視民如子，就不會把如此重要防疫資訊「暗槓」，草菅人命。被不公平對待、被拋下的不是市長柯文哲或侯友宜，而是數百萬的台灣人民。