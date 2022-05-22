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蔡總統被質疑不關心新北疫情！ 陳時中：她很關心 也提醒尊重地方防疫

中央社／ 台北22日電
指揮中心指揮官陳時中今天表示，總統蔡英文一直很關心全國各縣市COVID-19本土疫情，甚至特別提醒他，疫情已發展到共存階段，應尊重地方自主防疫，勿過度干預。圖／中央社資料照
指揮中心指揮官陳時中今天表示，總統蔡英文一直很關心全國各縣市COVID-19本土疫情，甚至特別提醒他，疫情已發展到共存階段，應尊重地方自主防疫，勿過度干預。圖／中央社資料照

指揮中心指揮官陳時中今天表示，總統蔡英文一直很關心全國各縣市COVID-19本土疫情，甚至特別提醒他，疫情已發展到共存階段，應尊重地方自主防疫，勿過度干預。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，上午看到有人說蔡總統不關心新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，「總統對新北市也很關心 」，尤其雙北、基隆及桃園疫情升溫快速，蔡總統常常主動關心疫情發展。

陳時中提到，蔡總統經常告訴他，防疫發展到與病毒共存階段， 中央應該尊重地方防疫，「不是從干預角度出發，是協助角度」，近日蔡總統特別關心居家照護，希望基層醫療院所可多參與，其中高雄市已積極與基層合作。

至於確診個案數較多的台北市及新北市，同樣努力與基層合作，但陳時中認為，參與的診所數量可以再增加，19日及20日中央已與當地衛生局及醫師公會開會，希望讓基層力量加入。

至於地方衛生單位在會議中提出的居家隔離單開立速度太慢一事，陳時中說明，行政院政務委員唐鳳已與資訊組合作，協助改善系統問題，今天上午開單效率已明顯提高，但仍發現約1成民眾資料填寫有誤，提醒民眾一定要記得填寫正確電話號碼。

針對台北市長柯文哲今天上午快篩陽性一事，陳時中說，柯文哲接觸的人非常多，確診會常態化，確診人數增加也是提升整體社區保護力重要一環；祝福早日康復，提醒心情放輕鬆、多喝水，「他是醫師，相信可以照顧好自己。」

已擔任指揮官2年以上的陳時中，面對近期傳出有國小考卷題目，出現「只要你關心疫情的話，你會看到一個帥帥的、很盡責的指揮官，同時也是衛福部長，你有留意過他的名字是什麼嗎？」一題，他表示，以他的年紀已經沒有用帥做標準，這是年輕人的評比標準。

新冠肺炎 蔡英文 陳時中

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