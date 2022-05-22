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蔡總統打電話協調防疫？ 侯友宜：至少是去年曾經的問候
總統府發言人張惇涵今天說，蔡總統曾打給新北醫師公會希望投入居家照護、遠距問診，也有致電給新北市長侯友宜。侯友宜臉書稍早發文指出，「總統沒空，新北在疫情最前線，依舊自立自強」，並有節奏實行五大措施，他會一肩承擔新北市的大小事，一定守好新北。
侯友宜表示，他想，總統可能太忙了，疫情2年多了，只來過唯一一通電話，雖然是在去年六月Alpha疫情已經下降時打來的，至少是去年曾經的問候。
侯友宜表示，但今年的Omicron疫情都已經持續快2個月了，總統到了這個星期四才打了電話給新北市基層醫師，我想總統可能忙到不知道，您還沒致電羅醫師的快一個月前，新北市早在4月28日已經邀請了新北市620家的基層診所，共同啟動居家照護第三階段計畫 ，投入居家照護以及遠距醫療 ，到現在基層診所派案每天達到六千人 ，已經達到居家照護數的35%，從這些地方，就可以知道新北基層診所的醫護和市府團隊並肩作戰，熱血投入，守護著新北市 ，也讓我們得以保留醫療量能 ，守住中重症病患。
侯友宜說，總統沒空，新北在疫情最前線，依舊自立自強 ，保全醫療量能 ，訂定解決之道 ，全力以赴。新北有節奏、有計劃施行五大措施：4月11日居家照護→輕重症分流，4月22日居隔轉型→釋出公衛/行政人力，5月1日快篩陽視同確診→顧好脆弱族群，5月11日PCR及早收案→快速銜接 脆弱族群及早投藥，5月20日分群照護→固守中重症者。
「我知道總統太忙了 ，我會一肩承擔新北市的大小事，一定守好新北市！」侯友宜表示，一路走來，他們全力守著新北。您說得好 ，防疫最後關鍵時刻，民眾期待的是我們攜手解決問題，中央地方都要一起來合作，所以我們看到問題 、找到問題不但快速反應給中央 ，也主動找出這些解決之道 ，並且承擔先行。
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