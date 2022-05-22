【重磅快評】陳時中說變就變 民眾的苦無處可討？

任憑新北市長侯如宜如何呼籲，疫情揮官陳時中對快篩陽性視同確診全民適用始終不鬆口，直到兩天前跨黨派立委為離島、偏遠地區民眾請命，陳時中終於點頭先開放離島及原住民適用，今天又宣布下週全民適用，細節會進一步公布，其間轉折頗大，民眾感受好比「要五毛給一塊」，納悶的是，這個政策如果可以如此快速調整，陳時中可能欠多日來受日曬、雨淋、抱病做PCR及等待救醫、投藥的民眾一個解釋：可以做，為何不早點做？

過去這段時間以來，指揮中心的防疫政策不明，決策沒有節奏更無章法。以放寬「0+7」居隔措施來說，新北市長侯友宜喊了21天，中央才慢條期斯理地宣布開放，只是不合宜的居隔規定早已把民眾整得七葷八素，生活全被打亂；這次快篩陽性視同確診開放全民適用又是同樣的情況。

陳時中一直不理會侯友宜所提的呼籲，兩天前，跨黨派立委江啟臣、高金素梅、孔文吉、鄭天財等人拜會指揮中心，當面向陳時中建議儘速將偏鄉、原鄉、離島等偏遠地區納入「快篩陽性視同確診」的適用對象，陳時中不僅當面允諾，還說已經下令加發偏鄉地區的快篩試劑，會在1至2天內將偏遠地區居民納入快篩陽性視同確診的適用對象，接下來會「逐步」擴大全民適用。

顯然，陳時中寧可這個面子做給立委們，也不想把「功勞」記在侯友宜的頭上，立委的陳情，恰好給了陳時中一個及時的下台階，但偏遠地區的民眾畢竟是少數，數以萬計確診民眾排隊等做PCR及就醫 的問題還是沒有解決。

就在消息發布之後，今天又傳出指揮中心除了宣布偏鄉、原鄉、離島民眾適用快篩陽性視同確診新制外，也將一併宣布開放全民適用。果然指揮官陳時中在記者會宣布下週起將開放全民適用「快篩陽性視同確診」，而且中央新增的9大篩檢站不會停止運作，將轉為診斷與開藥站，讓確診者不用進到醫院，減少感染風險，細節定案後就會上路，屆時不符合6類條件者，都可以免做PCR直接給藥。

陳時中在立委拜會之後快速出招，來個奇襲式的全民大放送，猶如要五毛給一塊，此時，一直呼籲中央把快篩陽性視同確診卻未獲理睬的侯友宜，想必是心中五味雜陳，因為陳時中宣布新制，根本不提侯友宜，還趁機宣傳中央開設的9個快篩站將轉型為診斷與開藥站，形同反擊台北市長柯文哲砲轟中央「瞎指揮」設快篩站批評，有點彎道超車的意味，整個決策充滿政治操作。

只是，陳時中兩天前才說，偏遠地區的醫療資源確實相對不足，所以，一兩天內就會將偏鄉、原鄉和離島等偏遠地區納入快篩陽性並經醫師診斷後就視同確診新制。這話聽起來很體貼，但為何拖到兩天前才即允諾？而偏鄉、原鄉、離島以外的城鄉都會也馬上跟著適用，偏鄉、原鄉、離島民眾又能感受到陳時中多少體恤的心意？如果政策到了陳時中的嘴裡可以說變就變，過去一月來陳時中到底在「堅持」什麼呢？民眾的苦真的無處討了嗎？