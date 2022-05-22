快訊

蔡總統打電話協調防疫？ 侯友宜：至少是去年曾經的問候

北市幼兒園停課政策大轉彎 黃珊珊：家長及教師壓力大

「打龜號」廖老大未戴口罩被直擊 台中衛生局這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】陳時中說變就變 民眾的苦無處可討？

聯合報／ 主筆室
陳時中表示，全民 適用快篩陽性經過醫師診斷可以開藥，等行政通報流程確認好，下周就會宣布。而快篩陽即確診措施實施後，九大篩檢站也會保留轉為診斷和開藥站。圖／指揮中心提供
陳時中表示，全民 適用快篩陽性經過醫師診斷可以開藥，等行政通報流程確認好，下周就會宣布。而快篩陽即確診措施實施後，九大篩檢站也會保留轉為診斷和開藥站。圖／指揮中心提供

任憑新北市長侯如宜如何呼籲，疫情揮官陳時中快篩陽性視同確診全民適用始終不鬆口，直到兩天前跨黨派立委為離島、偏遠地區民眾請命，陳時中終於點頭先開放離島及原住民適用，今天又宣布下週全民適用，細節會進一步公布，其間轉折頗大，民眾感受好比「要五毛給一塊」，納悶的是，這個政策如果可以如此快速調整，陳時中可能欠多日來受日曬、雨淋、抱病做PCR及等待救醫、投藥的民眾一個解釋：可以做，為何不早點做？

過去這段時間以來，指揮中心的防疫政策不明，決策沒有節奏更無章法。以放寬「0+7」居隔措施來說，新北市長侯友宜喊了21天，中央才慢條期斯理地宣布開放，只是不合宜的居隔規定早已把民眾整得七葷八素，生活全被打亂；這次快篩陽性視同確診開放全民適用又是同樣的情況。

陳時中一直不理會侯友宜所提的呼籲，兩天前，跨黨派立委江啟臣、高金素梅、孔文吉、鄭天財等人拜會指揮中心，當面向陳時中建議儘速將偏鄉、原鄉、離島等偏遠地區納入「快篩陽性視同確診」的適用對象，陳時中不僅當面允諾，還說已經下令加發偏鄉地區的快篩試劑，會在1至2天內將偏遠地區居民納入快篩陽性視同確診的適用對象，接下來會「逐步」擴大全民適用。

顯然，陳時中寧可這個面子做給立委們，也不想把「功勞」記在侯友宜的頭上，立委的陳情，恰好給了陳時中一個及時的下台階，但偏遠地區的民眾畢竟是少數，數以萬計確診民眾排隊等做PCR及就醫 的問題還是沒有解決。

就在消息發布之後，今天又傳出指揮中心除了宣布偏鄉、原鄉、離島民眾適用快篩陽性視同確診新制外，也將一併宣布開放全民適用。果然指揮官陳時中在記者會宣布下週起將開放全民適用「快篩陽性視同確診」，而且中央新增的9大篩檢站不會停止運作，將轉為診斷與開藥站，讓確診者不用進到醫院，減少感染風險，細節定案後就會上路，屆時不符合6類條件者，都可以免做PCR直接給藥。

陳時中在立委拜會之後快速出招，來個奇襲式的全民大放送，猶如要五毛給一塊，此時，一直呼籲中央把快篩陽性視同確診卻未獲理睬的侯友宜，想必是心中五味雜陳，因為陳時中宣布新制，根本不提侯友宜，還趁機宣傳中央開設的9個快篩站將轉型為診斷與開藥站，形同反擊台北市長柯文哲砲轟中央「瞎指揮」設快篩站批評，有點彎道超車的意味，整個決策充滿政治操作。                                

只是，陳時中兩天前才說，偏遠地區的醫療資源確實相對不足，所以，一兩天內就會將偏鄉、原鄉和離島等偏遠地區納入快篩陽性並經醫師診斷後就視同確診新制。這話聽起來很體貼，但為何拖到兩天前才即允諾？而偏鄉、原鄉、離島以外的城鄉都會也馬上跟著適用，偏鄉、原鄉、離島民眾又能感受到陳時中多少體恤的心意？如果政策到了陳時中的嘴裡可以說變就變，過去一月來陳時中到底在「堅持」什麼呢？民眾的苦真的無處討了嗎？    

快篩陽性 PCR 陳時中 侯友宜

延伸閱讀

投藥太慢導致病人快速死亡？ 陳時中：不認為與投藥有關

國小防疫題目被爆造神 邱于軒：2年前陳時中還很受歡迎

快篩實名制售完家數僅14％ 陳時中：相信下周起免排隊

專責護病比上限提高遭轟 陳時中：多顧一人獎勵金多2千

相關新聞

【重磅快評】陳時中說變就變 民眾的苦無處可討？

任憑新北市長侯如宜如何呼籲，疫情揮官陳時中對快篩陽性視同確診全民適用始終不鬆口，直到兩天前跨黨派立委為離島、偏遠地區民眾...

一張照片看九份老街宛若「死城」 缺乏配套的共存誰付代價？

昨晚周六夜，北部旅遊重鎮九份老街，呈現死城般的詭異場景，九成以上店家關門，阿妹茶樓旁的階梯空蕩蕩，遊客摩肩擦踵景象不見了，疫情期間當大家把目光聚焦在快篩、確診數與醫療量能時，這些仰賴遊客的產業，正在大失血；去年的現在，政府將防疫等級拉高到三級警戒，各類紓困、貸款齊發，現在政府採取與病毒共存的策略，民眾怕染疫不出門了，這張照片暴露出的慘況，政府看到了嗎？

台灣參加WHA 游錫堃：政治因素不該是唯一條件

立法院長游錫堃今天表示，台灣醫療實力及在疫情期間與各國互助所展現出的人道精神，WHO沒有任何正當理由將台灣拒於門外；政治...

「任內年年參加WHA」被綠營轟 馬英九辦公室回應了

第75屆世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦召開，台灣迄今沒有收到出席邀請函，引發前總統馬英九批評，指他「任內年年參...

國小防疫題目被爆造神 邱于軒：2年前陳時中還很受歡迎

高雄市議員邱于軒接獲網友投訴，網路上有一分試卷裡面有一題問「帥帥的、很盡責的指揮官是誰」，答案為衛福部長陳時中。網友批根...

打疫苗再染疫「綜合免疫力」無敵？專家一句話道破關鍵

中研院生醫所兼任研究員何美鄉提到打疫苗加感染後的綜合免疫，連日餘波盪漾，公衛學者認為此論點不符公衛精神，確診會造成後遺症；感染科專家認為以自然感染或接種疫苗，各具優缺點，應從科學角度分析和說明。只是，歐美早有綜合免疫說，不鼓勵故意被感染，回歸科學討論，才是防疫的主軸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。