美日力挺台灣參與WHA機會大？ 陳時中：看辯論結果

世衛大會即將召開，率領台灣行動團的衛福部政務次長李麗芬和立委視導團也已抵達日內瓦。蔡英文總統今天也以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會活動」致詞表示，「台灣需要WHA，WHA也需要台灣」。針對參與進度及機會？

衛福部長陳時中表示，大會明天才會開始，會進行相關辯論看結果，台灣總是秉持「有貢獻的參與」這樣的態度，參與世界衛生大會或相關組織。

總統府上午發布新聞稿指出，蔡總統今天凌晨以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會（WHA）活動」致詞，感謝鄉親在第一線為台灣發聲。

她表示，過去兩年多來，全球面對疫情挑戰，更凸顯了健康防疫不該有國界。台灣絕對有能力參與全球防疫體系，也願意做出貢獻。這兩年多來，台灣透過公私協力，捐贈口罩給全球80多個國家；鄉親也在各個國家，積極協助捐贈防疫物資，並且分享防疫經驗。這些作為都充分展現Taiwan can help、Taiwan is helping的精神。

率領台灣行動團的衛福部政務次長李麗芬則表示，會跟所有友好國家爭取對談機會。