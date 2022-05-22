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國小考題「帥帥盡責的指揮官」形容到位？ 陳時中：這是年輕人標準
網路流傳的國小考題照片，題目是問學生「帥帥的、很盡責的指揮官」，答案是衛福部長陳時中。今有媒體詢問，這樣的形容次是否到位？指揮中心指揮官陳時中對此表示，「以我這個年紀已經沒有用帥做標準了，這是年輕人的評比標準」。
針對台北市長柯文哲今天因咳嗽、喉嚨不適，上午快篩陽性。陳時中表示，「他（柯市長）接觸人多，祝福他早日康復」。染疫過程心情放鬆，多喝水，「他是醫生應該可以把自己照顧很好」。很多人陸續確診，確診會常態化，也是提升社區保護力的重要一環。
而蔡英文總統日前到桃園、新竹市替防疫同仁打氣，但沒去疫情嚴峻的新北市，遭外界質疑不關心新北。陳時中今天則替蔡英文緩頰表示，「她有關心啦！」
他表示，北北基桃前陣子疫情升溫，總統關心，常常講在疫情發展後期共存時，要尊重地方自主防疫，不要打亂地方步驟，以協助角度而不是干預角度去看事情。因此指揮中心嘗試設計急門診和社區篩檢站，找中央管轄的醫院協助。
他表示，這兩天也總統也很關心居家照護情形，希望基層院所多參與，上周四、五也與新北醫師公會和衛生局開會，討論如何讓基層力量加入，把居家照護做得更好。地方開立居隔單，政委唐鳳也和資訊組合作，開單效率已經提高。但仍有一成民眾資料填寫不全，盼民眾可將資料、電話等填具清楚。
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