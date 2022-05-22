小英號捐血車啟用 蔡英文：一起做醫護團隊的後盾

民進黨主席蔡英文今天由內政部長徐國勇、全國小英之友會總會長顏志發、台北市小英之友會總會長陳茂仁、血液基金會董事長侯勝茂陪同，出席小英之友會於大安森林公園舉辦的「小英號捐血車、血液運送車捐贈啟用典禮」記者會，揭幕台北市第一輛環保無動力捐血車及全新血液運送車。

蔡英文總統致詞時表示，希望「小英號」的啟用，能夠拋磚引玉，讓更多人一起加入捐血的行列，一起來支持醫療量能，做醫護團隊的後盾。

台北市小英之友會於2017年開始舉辦捐血活動，這次與血液基金會台北捐血中心經過多次研議、歷時一年半籌備打造「小英號」捐血車及血液運送車。民進黨指出，環保無動力捐血車配備外接電源，大幅減少碳排放，車內空間也比傳統捐血車寬敞，總共可容納6座捐血床，既可以減少空汙，也能提升捐血效率，減少民眾排隊捐血的時間。

蔡英文總統今天表示，這兩年多來，台灣社會受到疫情的影響，在生活上有許多的改變，但不變的是所有小英之友會的好朋友、許許多多團體都持續在做公益，為民眾提供服務。在疫情期間，台灣的血庫存量比較低，大家的捐血行動更是特別重要，可以一起來支持醫療量能，做醫護團隊的後盾。

蔡英文總統說，台灣正處在疫情的關鍵時刻，今天藉這個機會，她也要拜託大家，一起來幫忙提升疫苗覆蓋率。請大家互相提醒親朋好友，一定要打滿三劑疫苗。甚至於，現在65歲以上的民眾，還有符合接種資格的朋友，也已經可以接種第四劑。

蔡英文總統說，12歲到17歲青少年的第三劑，最快5月25日就要開打。家裡如果有5到11歲的小朋友，最近兒童疫苗已經陸續到貨，爸爸媽媽也可以選擇讓孩子接種，提升保護力。

蔡英文總統表示，疫情期間，最重要的就是團結互助，互相提醒防疫資訊，互相關懷幫忙。「今天看到這麼多朋友來到現場，這就是我們一起凝聚力量，共同來為台灣努力。」她也期待，「小英號」的啟用，能夠拋磚引玉，讓更多人一起加入捐血的行列。