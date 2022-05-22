游錫堃：政治因素不該是台灣參加WHA的唯一條件

第75屆「世界衛生大會」（WHA）今登場，我國今年還是沒有收到邀請函。立法院長游錫堃今天表示，政治因素不該是台灣參加WHA的唯一條件，他要嚴正呼籲WHO正視國際社會支持台灣的強烈訊號，並邀請台灣參加今年的WHA，完整全球公衛拼圖，才是真正履行「人人享有健康 #HealthForAll」的承諾。

游錫堃透過臉書指出，WHA開議在即，台灣很遺憾地在中國打壓下，仍無法參與會議。立法院作為全國民意最高機關，組成了跨黨派的視導團前往日內瓦，與外交部和衛福部，共同為台灣全體國人發聲。

游錫堃表示，台灣的醫療實力以及在疫情期間與各國互助所展現出的人道精神，國際社會都看見了，世界衛生組織（WHO）沒有任何正當理由可以將台灣拒於門外。

游錫堃說，今年除了WHO中13個會員國提案力挺台灣參加WHA，還有歐洲地區34個國家的1504位國會議員連署表態，以及美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭等71個國家超過3700位政要與國會議員聲援。他要謝謝民主同盟國家 與台灣站在一起 。

游錫堃也說，在所有醫療人員及全體國人的努力下，台灣將持續在全球醫療體系貢獻己力，讓WHA認知到需要台灣參與大會的急迫性與重要性，讓世界看見台灣的「堅韌」與「良善」。