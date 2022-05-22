世界衛生大會登場 美、日再發聲支持台參與

世界衛生大會（WHA）今登場，美國在台協會（AIT）今再度於臉書發文表示，將台灣排除於全球最重要的衛生論壇之外，使得包容性的全球公衛生合作受到破壞；日本駐台代表泉裕泰也透過臉書指出，對應國際衛生保健課題，不應遺留台灣。

WHA召開前，AIT連續幾日透過臉書發聲，呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員的身分參加第75屆WHA；今再度發文表示，當今這種前所未見的健康威脅需要密切的國際合作，應讓台灣在以解決問題為導向的討論中分享專業經驗。

美國駐日內瓦聯合國暨國際組織常任代表克羅克（Sheba Crocker）稍早在推特發文指出，她很高興在開會前夕應邀出席台灣主辦的晚會，並在貼文標註「台灣能幫忙」。

泉裕泰則表示，世界逐漸開始與新冠病毒共存，但當新的傳染病出現時，必須活用這些經驗和教訓；對應國際衛生保健課題，不應遺留台灣，為使台灣的知識見解與國際社會共享，日方將繼續支持台灣以觀察員身份參與世界衛生大會。

第75屆WHA於22日至28日在瑞士日內瓦召開，這是2020年全球爆發新冠肺炎疫情後，WHA首次恢復實體舉辦。