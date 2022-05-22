朱立倫提名張善政犯眾怒 藍議員：朱要放下身段滅火

國民黨提名行政院前院長張善政參選桃園市長引發地方反彈，桃園市議員黃敬平今天上午表示，朱立倫（黨主席）等於現在犯眾怒，盡管朱和黃健庭（秘書長）、張善政3人連續發3篇道歉聲明，恐很難澆熄桃園地方反彈情緒和怒火。

黃敬平說，突襲式提名張善政，桃園人、地方議員和政治人物認為遭到黨中央朱立倫背叛，如果黨中央能多一點溫柔和人情，就不會用此粗暴方式處理，現在亡羊補牢，最重要是朱要放下身段，想辦法找黃健庭、立委傅崑萁帶著張善政，如果可以請出前總統馬英九、高雄巿前巿長韓國瑜、立法院前院長王金平最好，在這2、3天內，到議長邱奕勝家裡拜訪懇談，把市議員陳萬得、立委呂玉玲夫妻一起找來溝通，越快越好，並趕快安撫台北巿前巿議員羅智強，此事拖久夜長夢多，僵局更難解，地方心結更打不開。

黃敬平說，地方上對朱突襲式提名很有意見，認為是朱剛愎自用，所以就算朱電請每一位國民黨議員想做些溝通，希望化解反彈，也是於事無補，他聽到的都是議員在電話中嗆朱，另外也有很多人認為為何國民黨不能辦初選？一盤好棋被下到壞，現在地方支持者也有很多反彈情緒，擔心年底選舉若演變成「討厭朱立倫」情緒蔓延，將更不願意投張善政。