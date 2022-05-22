影／蔡英文赴永和投黨內三合一選舉 新北主委成焦點

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聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，蔡英文總統上午也到戶籍地永和的孫氏宗祠投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，蔡英文總統上午也到戶籍地永和的孫氏宗祠投票。記者李成蔭／攝影

民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，蔡英文總統上午至永和投票，黨籍民代也陪同，其中新北市黨部主委先前派系廝殺激烈引關注，爭取連任的新北市黨部主委何博文表示，感謝立委余天提攜後進，黨內選舉有紛擾很正常，他自己過去至今都不分派系輔選，希望讓更多菁英服務社會。

民進黨今改選黨部主委、全國黨代表、縣市黨代表等三職務，蔡英文上午也到戶籍地永和的孫氏宗祠投票，中和及永和兩地都有不少黨籍民代到場迎接，現場還有孫氏家人，黨員也排隊依序入場投票，氣氛熱鬧。

外界認為，黨代表選舉攸關最後中常委及中執委等職務，因此相當重要，另外黨部主委因為先前各派系掀波瀾，屬正國會的立委余天雖宣布退選，不過已完成登記程序，選票上還是會有欄位，可能讓何博文的票數受到影響。

何博文回應，非常感謝余天退選來提攜後進，余天對於民進黨的無私奉獻，大家都非常清楚，他未來會繼續在余天的指導之下持續努力，自己過去兩年也有些成績，若能順利連任，會更加努力讓黨務更加精進。

何博文表示，黨職選舉中難免有紛紛擾擾跟流言，不過都不是最重要的事情，像現在新北是全台疫情最嚴峻之處，面對的卻是華而不實、只會包裝，遇到事情只會砲轟中央的侯市府，民進黨一定要更加凝聚，年底讓席次過半，這是所有民眾及黨員的期待。

何博文還說，黨內選舉的一些流言都不是最重要，也幾乎都不是事實，其實無關任何派系，他都輔選站台、認真輔選及演講，就是希望讓民進黨籍菁英能夠在台灣社會有最大功能及服務，所以不分派系大家都是最好戰友。

何博文提到，蔡英文對疫情關心是全國性的，也不是一兩天，而是長期的，全世界都給予台灣肯定，最後關鍵期間大家不要妄自菲薄，要團結一致，一定可以戰勝疫情。

另外，有關民進黨新北市長人選，何博文也說，黨中央選對小組透過各派系共識，一定會選出最適當、最有戰力、最符合新北市民需求的人選。

民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，蔡英文總統上午也到戶籍地永和的孫氏宗祠投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，蔡英文總統上午也到戶籍地永和的孫氏宗祠投票。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統上午也到戶籍地永和的孫氏宗祠投票，新北市黨部主委何博文及多位黨籍民代陪同入場。記者李成蔭／攝影
蔡英文總統上午也到戶籍地永和的孫氏宗祠投票，新北市黨部主委何博文及多位黨籍民代陪同入場。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，位於永和的孫氏宗祠投票所上午有不少黨員排隊等著入場投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，位於永和的孫氏宗祠投票所上午有不少黨員排隊等著入場投票。記者李成蔭／攝影

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