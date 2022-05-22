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到新北只投票不問疫情？ 張惇涵：蔡英文自親協調防疫

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，蔡英文總統上午也到戶籍地永和的孫氏宗祠投票。記者李成蔭／攝影
民進黨今舉行兩年一度的黨職選舉，蔡英文總統上午也到戶籍地永和的孫氏宗祠投票。記者李成蔭／攝影

國內疫情嚴峻，蔡英文總統今至新北參與黨內選舉投票，被外界指「過疫情而不入」，總統府發言人張惇涵強調，蔡英文非常關心各地防疫，同時也親自協助，包含打電話給台大醫院及新北醫師公會幹部，盼擴大醫療量能；蔡英文過去也曾打電話給新北市長侯友宜，對地方關心不會少。

張惇涵回應，蔡英文非常關心全國防疫工作，尤其是北北基桃這些最近疫情較為嚴重的區域她更是親自協助，中央地方互相合作與補位讓防疫工作做的更好，是蔡英文的期待與努力的方向。

張惇涵舉例，蔡英文在19日打電話給台大醫院院長吳明賢，希望在兒童醫療上能擴大量能；同一天也打給新北市醫師公會的醫師羅浚晅，一方面感謝新北基層醫療人員投入防疫，也再次拜託多協調一些力量投入居家照護、遠距問診及第一線篩檢站工作。

張惇涵指出，蔡英文親自向新北醫師公會的幹部拜託，新北醫師公會也跟指揮中心協調；他想，指揮中心也會跟新北市政府做些討論，無論如何中央地方互相合作，把大家防疫工作做好，才是市民所關心的。

張惇涵說明，近來不只桃園及新竹等地，蔡英文對防疫相關工作跟準備都非常關心，在不影響第一線防疫人員工作的情況下，蔡英文都會規劃後續相關行程，幕僚也會做相關討論。

另外，外界也關心中央地方分工及合作的防疫情形，張惇涵表示，此時防疫工作是最重要，中央地方攜手合作、同心協力，讓篩檢、照護及遠遠距問診更便利，同時把醫療資源集中在中重症；中央地方一起合作，像蔡英文過去就曾打給侯友宜，她對於各地疫情的關心並不會減少。

國內疫情嚴峻，外界詢問蔡英文總統防疫相關議題，總統府發言人張惇涵接受媒體聯訪回應。記者李成蔭／攝影
國內疫情嚴峻，外界詢問蔡英文總統防疫相關議題，總統府發言人張惇涵接受媒體聯訪回應。記者李成蔭／攝影

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