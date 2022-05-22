到新北只投票不問疫情？ 張惇涵：蔡英文自親協調防疫

國內疫情嚴峻，蔡英文總統今至新北參與黨內選舉投票，被外界指「過疫情而不入」，總統府發言人張惇涵強調，蔡英文非常關心各地防疫，同時也親自協助，包含打電話給台大醫院及新北醫師公會幹部，盼擴大醫療量能；蔡英文過去也曾打電話給新北市長侯友宜，對地方關心不會少。

張惇涵回應，蔡英文非常關心全國防疫工作，尤其是北北基桃這些最近疫情較為嚴重的區域她更是親自協助，中央地方互相合作與補位讓防疫工作做的更好，是蔡英文的期待與努力的方向。

張惇涵舉例，蔡英文在19日打電話給台大醫院院長吳明賢，希望在兒童醫療上能擴大量能；同一天也打給新北市醫師公會的醫師羅浚晅，一方面感謝新北基層醫療人員投入防疫，也再次拜託多協調一些力量投入居家照護、遠距問診及第一線篩檢站工作。

張惇涵指出，蔡英文親自向新北醫師公會的幹部拜託，新北醫師公會也跟指揮中心協調；他想，指揮中心也會跟新北市政府做些討論，無論如何中央地方互相合作，把大家防疫工作做好，才是市民所關心的。

張惇涵說明，近來不只桃園及新竹等地，蔡英文對防疫相關工作跟準備都非常關心，在不影響第一線防疫人員工作的情況下，蔡英文都會規劃後續相關行程，幕僚也會做相關討論。