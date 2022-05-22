北市黨部主委將交棒 吳怡農透露自己的下一步...

民進黨兩年一度黨職選舉投票今登場，將改選黨代表、地方黨部主委，現任北市黨部主委吳怡農今天到大同區保安宮投開票所投票，媒體也問吳怡農的下一步？吳表示，「我一直說過，哪裡跌倒、哪裡站起來，我也做好完全準備，2024年1月投入立委選舉。」

至於對新任北市黨部主委的期待為何？吳怡農表示，北市黨部主委兩位候選人都是經驗豐富的民意代表，他們對黨務、基層服務非常熟練，會持續強調重視民進黨在北市為基層服務，同時也希望，年底民進黨在過了28年後重新執政，相信新主委，會在這個共同目標，全心全意。