傳宣布參選市長逼退張善政？邱奕勝一張圖打破傳聞
有媒體報導，桃園市議長邱奕勝下周計畫宣布參選下屆市長，藉此讓國民黨中央撤銷徵召張善政。不過，邱凌晨在臉書貼出一張文宣，表示今天晚上起，自己將進行中壢選區的議員民調，請地方支持。間接打破傳聞。
據悉，民進黨議員吳宗憲20日中午邀請邱奕勝、立委呂玉玲夫婿陳萬得、無黨籍議員李家興到住處餐敘，市長鄭文燦也是座上賓；傳出邱奕勝席上宣布下周宣布參選桃園市長，企圖以此逼退張善政。但多位黨員直呼不可能，懷疑是有人想從中作梗。
邱奕勝本人則在凌晨4點多，於臉書發表「重要訊息」，表示自今天晚上起接連三天，將進行中壢選區的議員民調，「請大家支持晚輩『奕勝』拜託謝謝，感恩大家。」該文宣也間接打破傳言。
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