傳宣布參選市長逼退張善政？邱奕勝一張圖打破傳聞

有媒體報導，桃園市議長邱奕勝下周計畫宣布參選下屆市長，藉此讓國民黨中央撤銷徵召張善政。不過，邱凌晨在臉書貼出一張文宣，表示今天晚上起，自己將進行中壢選區的議員民調，請地方支持。間接打破傳聞。

據悉，民進黨議員吳宗憲20日中午邀請邱奕勝、立委呂玉玲夫婿陳萬得、無黨籍議員李家興到住處餐敘，市長鄭文燦也是座上賓；傳出邱奕勝席上宣布下周宣布參選桃園市長，企圖以此逼退張善政。但多位黨員直呼不可能，懷疑是有人想從中作梗。