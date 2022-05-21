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民進黨：眾多國家聲援台灣出席WHA 盼馬英九勿自我矮化

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，眾多國家聲援台灣出席WHA，盼馬英九勿自我矮化。本報系資料照
民進黨表示，眾多國家聲援台灣出席WHA，盼馬英九勿自我矮化。本報系資料照

第75屆世界衛生大會（WHA）明天將在瑞士日內瓦召開，我國迄今尚未收到出席的邀請函，前總統馬英九表示，「為何自己任內，年年收到WHO邀請？」民進黨回應，對於此番言論不以為然，質疑馬英九竟以矮化自己、配合中共的一中框架，來加入世界衛生大會為榮？奉勸馬少提這種不知今夕是何夕、自我矮化的言論，為國家保留尊嚴。

民進黨表示，台灣完整參與「世界衛生組織」(WHO)，是基於全球公衛及防疫體系不容有漏洞及破口，台灣的防疫經驗也有助於貢獻國際醫衛及全球防疫合作，完全符合全人類衛生的共同利益，也是舉世認同的合理訴求。不僅美國政府強烈主張世界衛生組織（WHO）以觀察員身分邀請台灣參與， 包含歐洲議會在內，共有34國，1504位國會議員也致函世界衛生組織，強力聲援台灣出席WHA。

民進黨指出，然而當世界諸多國家紛紛為台灣發聲、幫助台灣參與世界衛生大會，台灣卻出了一個前總統不顧公平正義與國家尊嚴，自以為驕傲地以受到中共幫助才能加入WHA為榮。

民進黨表示，在全球疫情嚴峻的當下，馬久至今仍然持續配合中共的兩岸論述主旋律，倡議毫無共識、不合時宜的「九二共識」，不僅無法解決當前兩岸問題，在全球民主國家聲援台灣參加WHA之際，馬英九此舉簡直是徹底自我矮化並徒留國際笑柄。

民進黨 WHA 馬英九

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