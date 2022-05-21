網傳考題「帥帥、盡責的指揮官是誰？」 楊植斗：拒絕洗腦
國民黨台北市議員擬參選人楊植斗今天在臉書分享一張網路流傳的國小考題照片，題目是問學生「帥帥的、很盡責的指揮官」，答案是衛福部長陳時中，楊植斗說，他不能認同「盡責」兩個字，認為校方應嚴懲假教育工作者，拒絕這些人洗孩子的腦。
楊植斗分享的照片中，其中一題題目為「只要你關心疫情的話，你會看到一個帥帥的、很盡責的指揮官，同時也是衛福部長，你有留意過他的名字是什麼嗎？」而學生的答案為「陳時中部長」。
楊植斗說，他昨天在網路上看到這張考卷，不知真假，但考題真是莫名其妙，問學生帥帥的丶很盡責的指揮官是誰？他尊重每個人審美的品味，但「盡責」？他說他完全不能認同。
楊植斗說，最近抓出一串為虎作倀的人，將陳時中神化丶散播有害防疫的不實言論，校方應嚴懲這些假教育工作者，拒絕這些人洗孩子的腦。
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