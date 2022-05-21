柯文哲指松機加開篩檢站是瞎指揮 許淑華：別情緒勒索

蔡英文總統昨天宣布今天起在台北松山機場加開三合一大型篩檢站，台北市長柯文哲今天指中央不要「瞎指揮」，造成地方困擾。台北市議員許淑華批評，請柯市長不要再情緒勒索台北市民，大家都為疫情所困，但我們在意的是疫情不是柯的心情。

許淑華表示，現在台北市篩檢站根本不足，疫情是每天滾動式發展，為大家帶來的不便已使許多人焦慮起來。依據台北市政府公布目前防疫急門診的服務量能，明顯都是爆表的，未來更有防疫保單全台高達600萬保戶，篩檢站需求量一定會暴增。市政府光是一個市立體育場篩檢站，評估了老半天也沒有任何結果，如此不作為下去對於疫情變化將沒有任何應變能力。

許淑華說，市民的需求第一線台北市大家長沒有看見，經過中央指揮中心多次詢問後，主動協調松山機場跟三總等中央單位建立起大型篩檢站，市長卻跳起來表示反對，說是突襲、是亂指揮，甚至說北市府不能阻止僅能消極配合。

許淑華表示，當前要務是要把服務貼近民眾，柯市長還僅在強調提升各站能量，卻忘了應該盡量避免民眾去醫院造成群聚的感染風險，且能避開對醫院的影響、不再加重原本篩檢站醫護人員的負擔。松山機場交通便利、停車方便、對周遭住戶商店影響力低，而且能夠更接近市民，建立起PCR採檢、醫生診斷、現場拿藥，這是真正的三合一服務，政府提供整體配套的防疫與醫療服務，相信是市民朋友們期待看見的。

她呼籲柯市長以行動代替口水，疫情發展到今天，預測會疫情爆發的是柯市長，說中央看不到第一線情況也是柯市長，反對中央協助提供更多服務、設置更多篩檢站的也是柯市長。不知道柯市長在意的到底是醫療量能的忍耐度還是內心必須配合別人的忍受度? 大家都期待柯市長能夠有所作為守護好台北，但事實就是台北市篩檢站超載，醫護人員也超載爆肝，中央默默協助設置篩檢站，盡可能幫助民眾舒緩篩檢量能，柯市長還是有意見？

許淑華說，在疫情下更可看見人性的光輝，請給彼此鼓勵，由中央地方共同出力、協調解決台北民眾的需求才是現在當務之急。