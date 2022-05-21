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蔡總統：感謝眾多國家發聲支持台灣參與WHA

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／取自總統府影片
蔡英文總統。圖／取自總統府影片

蔡英文總統今天在臉書表示，台灣有能力也有意願貢獻國際世界，感謝眾多國家發聲支持台灣參與WHA，台灣會繼續和世界重要支持民主夥伴堅定攜手相挺。

蔡總統指出，面對烏克蘭，台灣民眾用積極的行動與捐款支持烏克蘭，因為台灣對民主的堅持一樣感同身受。從去年到現在，包括美國、歐洲議會、波羅的海三國訪團等歐洲國家訪團，以及三個友邦，也都親自來台表達對台灣的堅定支持，台灣也和日本及美國等國家，互相提供重要防疫物資，共同對抗疫情，這就是患難見真情。

蔡總統表示，台灣有能力也有意願貢獻國際世界，感謝眾多國家發聲支持台灣參與WHA，台灣會繼續和世界重要支持民主夥伴堅定攜手相挺。蔡總統並貼出一支主題為「民主台灣世界相挺」影片，以英語、國語、台語等語言旁白、中英文字幕並陳，感謝國際社會對台灣不斷地支持，這對2300萬愛好自由的台灣人民而言意義重大，因為有了這些支持，台灣的民主將更加壯大。

WHA 蔡英文

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