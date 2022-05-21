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時力也喊快篩陽認定確診 「指揮中心不知慢了幾拍」

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委邱顯智。報系資料照
時代力量立委邱顯智。報系資料照

本土確診數居高不下，時代力量立委邱顯智今喊話，請指揮中心盡速全面開放快篩陽認定確診，「別再讓需要領藥的民眾，卡在PCR檢驗關卡了」，他也批評，指揮中心不知慢了幾拍。

邱顯智指出，讓快篩陽認定確診補位PCR，排除PCR塞車導致的領藥延遲，這個意見，社會各界已經談了將近一個月。「結果慢了不知道幾拍的指揮中心，還在擠牙膏式的開放」。

邱顯智表示，5月12日開放三類人，5月18日開放65歲以上長者，5月23日才開放原民鄉與離島居民。雖陳時中說「很快就會開放」，但現在的情況是，不僅未滿65歲、非三類人的民眾，因為PCR篩檢卡住領藥。就連三類人與65歲以上的患者，也遇到醫師堅持要PCR陽才開藥的困境。

邱顯智批評，就是因為擠牙膏式的逐步開放，才讓第一線的醫師徒增困擾，延誤了民眾領藥的黃金時間。上周質詢他也特別要求衛福部統計非三類人、65歲以下具高風險因子的患者，從PCR採檢到領藥的平均時間，藉此評估PCR造成的領藥延遲。

邱顯智強調，「這些延遲是完全可以避免的，也可以挽救更多無辜的生命。請指揮中心盡速全面開放快篩陽認定確診，別再讓需要領藥的民眾，卡在PCR檢驗關卡了。」

PCR 邱顯智 快篩 時代力量 陳時中 新冠肺炎

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