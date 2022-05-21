國內疫情爆發⋯投書外媒堅稱Taiwan can help 陳時中：我們要有自信

衛福部長陳時中今投書立陶宛媒體，除分享台灣「科技防疫」經驗，更呼籲各界支持台灣參與今年的世界衛生大會（WHA）。陳時中表示，我們要有自己的自信，我們很努力投書各國媒體，如果他們不認同我們內容，他也不會刊，會刊就是有一定比率的認同。

過去2年多台灣將疫情阻擋於境外，常在國際上喊出「Taiwan can help」口號，近日國內疫情爆發，單日逼近10萬人確診。陳時中繼5月14日投書美國媒體「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner），發表防疫2年多成果，今日再投書立陶宛國家廣播電視（LRT），除分享台灣「科技防疫」經驗，更呼籲各界支持台灣參與今年的WHA。

陳時中今表示，台灣目前確診很多，這是一個必經的路程，在國外也很清楚，染疫率從10％到20％、30％，都是經過一段路程走過來的，台灣現在才100多萬人確診，其實相對染疫是很少，台灣怎要能夠在平順，從兩年Alpha到Delta，我們非常成功戰勝，不管是在整體，從整體的染疫率、致死率，到經濟成長，都值得大家學習。

陳時中表示，這段時間Omicron我們正在發展中，不過目前情況還是算是控制得宜，這些經驗都可以跟大家分享，不管是「Taiwan can help」，或是大家說的「No one behind」，這都很重要，讓全世界的人都有一個公開的平台，可以互相了解，互相學習，世界的人權、世界的健康都可以保護得更好。

媒體詢問，國內染疫率這麼高，「Taiwan can help」舊口號是否還要繼續使用？陳時中回應，我們要有自己的自信，事實上，來跟我們詢問經驗的也很多，我現在投書在各國媒體，當然我們很努力投書，爭取刊登機會，但各國媒體也一樣，如果他們不認同我們內容，他也不會刊，會刊就是有一定比率的認同。