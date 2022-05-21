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柯文哲指松機加開篩檢站是瞎指揮 簡舒培：最瞎就是你

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市議員簡舒培表示，「最瞎的就是你柯文哲」，柯文哲一路擺爛，台北市社區篩檢量一直趕不上確診數，導致急診醫護累爆。圖／本報資料照片
台北市議員簡舒培表示，「最瞎的就是你柯文哲」，柯文哲一路擺爛，台北市社區篩檢量一直趕不上確診數，導致急診醫護累爆。圖／本報資料照片

蔡英文總統昨天宣布今天起在台北松山機場加開三合一大型篩檢站，台北市柯文哲今天指中央不要「瞎指揮」，造成地方困擾。台北市議員簡舒培說，最瞎的就是柯文哲，政府讓台北市民更方便，「哪裡礙到你了？」

柯文哲說，他事先知道要新設點，他表達反對，因為不要為了設而設，三總目前院內名額是466，松山分院是160，應該現在有的點作業容量增加，不是增加新的點，他本來的戰略是醫學中心保留戰略預備部隊，不管是三總和台大的量，都還沒有開出來。

簡舒培在臉書上表示，「最瞎的就是你柯文哲」，柯文哲一路擺爛，台北市社區篩檢量一直趕不上確診數，導致急診醫護累爆，也恐會危及醫院醫治中重症確診病患，中央只好自己在台北市設置社區篩檢，讓台北市民能有更多、更快PCR，也讓醫院能維持醫療量能。

簡舒培說，柯文哲在鬼吼什麼，讓台北市民更方便，「哪裡礙到你了？」有力氣跟中央吵架，為什麼不幫幼兒準備唾液快篩？

北市 柯文哲 簡舒培

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