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「居隔單之亂」燒多日⋯系統下周三才上線 陳偉杰批：刻意選520公布

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員陳偉杰批評，亂象持續一個多月，問題早該解決，中央卻刻意選在520才公布新系統。圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰批評，亂象持續一個多月，問題早該解決，中央卻刻意選在520才公布新系統。圖／陳偉杰提供

「確診個案自主回報疫調系統」下周三上線，新北市議員陳偉杰批評，亂象持續一個多月，問題早該解決，中央卻刻意選在520才公布新系統，是為了「慶祝」就職六周年，還是要表示總統蔡英文真的有在「聞聲救苦」。

陳偉杰指出，這次的「居隔單之亂」已經持續一個多月，中央卻選在520蔡英文就職六周年公布。新北市長侯友宜苦口婆心反映，中央置之不理卻只想抬槓，如今拖到520才公布，究竟是在搞防疫，還是在搞慶祝？

陳偉杰批評，防疫措施慢好幾拍，受苦的只能是民眾。隔離期滿還收不到居隔單，除了自嘲邊緣人，只好風吹日曬雨淋等著申請居隔單，怒氣全發洩在縣市政府身上。如今唐鳳以英雄之姿「回歸」提出新系統，協助蔡英文在520「降落」來聞聲救苦，這齣戲碼真的能讓民眾感覺政府有在苦民所苦？

陳偉杰強調，地方政府向中央反映，是希望中央能提出解方，大疫來襲，誰有心思一直跟中央抬槓和吵架。這次蔡英文520出巡只到桃園而沒到疫情更嚴重的雙北，不知是不願面對現實，還是刻意迴避怕遭抗議？民眾只希望政府能迅速解決問題，並提供穩定的系統正常運作，在疫情苦日子下能少點揪心。

陳偉杰表示，如今新系統既然已建置完成，希望真如唐鳳所述能解決「居隔單之亂」，但就過去的紀錄來看，從疫苗預約平台當機到五倍券之亂，每一次的實施都像在「#全民封測」，最後引爆全民之怒。

陳偉杰說，希望蔡英文真的能夠「聞聲救苦」，讓新系統在520加持下正常運作，能真正解決問題，而不是帶來新的問題。

520 蔡英文

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