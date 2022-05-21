影/馬英九指任內年年參加WHA 綠委：看不到蔡英文車尾燈

第75屆世界衛生大會（WHA）明天在瑞士日內瓦召開，前總統馬英九表示，我國迄今尚未收到出席的邀請函，蔡政府說這是因中共打壓，「為何我的任內就可以年年參加？」對此，民進黨立委王定宇反嗆，馬英九的國際參與仰賴中國鼻息，若比較經濟數字，馬英九連蔡英文總統車尾燈都看不到，「少說兩句對馬英九比較好，多說多比較只是漏氣」。

馬英九今表示，他任內能年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信。2008年5月他擔任總統後，支持「一中各表的九二共識」，確立「不統、不獨、不武」的兩岸政策，採取「和陸、友日、親美」的大戰略與「外交休兵」的策略。往後8年，我國年年收到WHO邀請，甚至在2016年5月蔡總統上任後，我國還能參加最後一次，因為邀請函的收信人還是他派任的衛生署長。

王定宇說，如果國家元首全面虛無化主權、走進一中，在軍事弱化自己，外交只靠跟中國休兵，國際參與仰賴中國鼻息，「這樣的國際參與就好像治療近視，卻把眼睛挖掉，失去對主權堅持、國家虛無化之後，參加國際組織又是代表誰？」

王定宇說，目前台灣跟國際主流社會交流，達到史上最好關係，不讓國家虛無化的國際參與，正是國家經營的困難及正確道路，像馬英九一樣全面擁抱中國、仰賴中國鼻息，「這樣的參與國際社會對國家是好是壞，國人自有評判」。他更酸馬英九任內經濟凋敝、國防力量衰退、施政滿意度最低，現在還陷入三中弊案，「有臉對國政說三道四？」