徐巧芯談國民黨「桃園之亂」 指朱立倫用人空間緊縮

國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長引發黨內風波，台北市議員徐巧芯表示，問題不在張善政，而是這個徵召的過程，黨中央現在最重要的是整合羅智強、桃園地方人士和立委，且不能讓張善政獨自面對整合，因為張善政本來就是空降，叫他來做的話很不公平。

徐巧芯接受「有哏來爆」主持人黃揚明專訪，徐巧芯暢談她加入國民黨後的心路歷程、談國民黨在桃園市長的提名，還分享了好幾張小時候的照片。

徐巧芯過去曾擔任過黨內重要人士馬英九、洪秀柱和郝龍斌等多人的發言人，她也分享她眼中的那些人。她說洪秀柱很直率、有理想，對於自己追求的事情很堅持，不容易妥協，很喜歡鼓勵後輩，有很溫和的一面；而馬英九也是有個人理想性的人，對很多事情的論述很清楚，不是隨便說兩三句就結束。

徐巧芯說，朱立倫是一個對政治比較沒有一定非得怎樣的人，在她眼中，第一次擔任黨主席的朱立倫認為自己是溫和、理性、中間，不像洪秀柱馬英九一樣對自己的理念寸步不讓，比較像協調者角色，他也以此為傲，覺得自己可以協調大家，是「不是那麼政治的人」。

徐巧芯說，但朱立倫第二次擔任主席時，不同的地方是在用人上不像過去各派系都用，兼容並蓄，這次卻是重用在黨主席選舉時力挺他的人，但沒有力挺就放旁邊，用人空間緊縮，這也和這次協調有關，這次桃園看起來黨中央就是不要初選。

至於接下來該怎麼做，徐巧芯說，現在最重要的是整合羅智強、地方人士跟立委， 這很重要，不能讓張善政一個人做，因為他本來就是空降，讓他來做不公平，羅智強自己解決問題，他確實在這兩個月之內和議長邱奕勝關係恢復，當時大家要求他做的都有做到，那是他該做的，但張善政和羅智強不同，他是被主席拜託出來的，所以後續經費資源、整合，都要由黨中央主導。

徐巧芯說，黨中央在桃園這次看起來就是不要初選，黨中央應該要思考，初選真的是洪水猛獸嗎？這樣粗暴的過程讓大家看到，似乎是「上面那個人說的算」，這樣不利於天下人才加入國民黨，之後長期要怎麼用制度規劃，這是黨中央要深思的。