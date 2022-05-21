籲別只敢向同溫層宣傳 他轟蔡英文：怎不敢公開受訪？

蔡英文總統第二任期正式過半，媒體人黃揚明臉書表示，蔡英文總統自從前年12月12日的「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」後，就不再面對媒體聯訪，既然蔡總統、行政院長蘇貞昌都強調執政期間國泰民安、風調雨順、人民安居樂業、富而好禮，為什麼這524天以來，都不願意讓媒體隨心所欲地提問？

黃揚明指出，蔡總統這段時間頂多接受特定本土媒體專訪（如年代主播張雅琴、綠色和平電台）以及CNN、日本文藝春秋等國際媒體專訪，若有公開行程或公開發言，都不會開放現場記者提問，記者只能遠遠對著總統喊話，看到她揮揮手而已，沒有機會針對特定議題對她發問。

黃揚明說，特別是4月6日蔡總統在總統官邸召集防疫會議，宣示採取「新台灣模式」後，當時她在臉書做的圖強調「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，如今疫情大爆發，重症比率已從4月中旬的0.03％上升至0.05％，重症死亡率今更突破8成，但政府仍不斷強調輕症和無症狀高達99.79％。

黃揚明表示，當時蔡總統還說要「強化輕重症的分流、確保整體的醫療量能充足」，但一周前，蔡總統又在總統府召開防疫諮詢會議，宣示「結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站」等三大原則，某種程度就是對4月初宣示「新台灣模式」以來這一個月，指揮中心的所作所為表達不滿之意。

黃揚明指出，蔡總統6年半前，在競選總統期間，曾說「如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，那樣的政府，就會是令人失望的政府」；也說過「一個執政黨，對於人民的痛苦，無動於衷到這種程度，真是台灣的悲哀」。

黃揚明說，希望蔡總統不要只活在同溫層、只看數據治國，能夠記得這些她曾對人民許諾的文字，別讓這些曾經讓人民感動的話語淪為文青式的競選語言。