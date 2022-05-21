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印太經濟架構納台？ 蘇貞昌：一直往這方面努力

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
蘇貞昌指出，台灣的經濟成就與許多國家外貿都可以看出是互利互惠的，愈來愈多國家希望台灣都能加入各種經貿國際組織，「我們也一直往這方面努力。」圖／取自udn tv
蘇貞昌指出，台灣的經濟成就與許多國家外貿都可以看出是互利互惠的，愈來愈多國家希望台灣都能加入各種經貿國際組織，「我們也一直往這方面努力。」圖／取自udn tv

美國總統拜登訪問亞洲並將宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）前夕，行政院政務委員鄧振中、美國貿易代表戴琪昨在泰國會唔，針對媒體詢問台灣是否渴望納入首輪名單，行政院長蘇貞昌表示，「我們一直往這方向努力」。

蘇貞昌今天上午視察松山機場旁新設大型篩檢站整體規畫，針對媒體提問此事指出，台灣的經濟成就與許多國家外貿都可以看出是互利互惠的，愈來愈多國家希望台灣都能加入各種經貿國際組織，「我們也一直往這方面努力。」

他說，希望從外貿等各方面，台灣都能跟互動往來的國家有最好的架構，也能有機會參與各種彼此互利互惠的國際經貿組織。

針對WHA出訪團希望可以達到什麼效果，以及美、德、加拿大都陸續表態支持台灣參與，台灣卻到現在都還沒收到邀請函，前總統馬英九稱他任內「年年參加」，現在「只能靠兩岸協商」。

蘇貞昌說，疫情肆虐全球，全球都非常感覺到要對付的是病毒，他說，防疫是不分國界的，台灣的防疫經驗，可以做最好的貢獻，卻因為中國政策干擾，不讓台灣參加，愈來愈多國家清楚表態，希望台灣能參加。

他表示，持續往這方向努力，希望愈來愈多國家表示的態度，能夠早日參加國際衛生組織，為國際作貢獻，也讓台灣被看見。

另外，蔡英文總統就職六周年，遇到新冠疫情大爆發，認為蔡政府難逃六年魔咒，是否會如同扁政府、馬政府受到影響，蘇貞昌重申蔡政府領導下的諸多政策，他說，這都是蔡總統領導國家方向正確，希望繼續努力為民眾創造最大的福利。

蘇貞昌細數，蔡總統領導下六年來辛苦興利除弊，同時對困擾全世界的疫情，在防疫工作上不但能夠得到世界的肯定，還在疫情期間11年來經濟成長率創新高，這一切都可以看出政府與國人的共同努力，同時也是福利做得最好。

他說，從民眾各個方面，從小顧到老，甚至連過去從來沒辦過的不孕症補貼都大力加碼，同時幾十年做到的班班有冷氣，現在中小學也都吹冷氣，更能看出希望從各方面做到更好，還債也是歷史上還最高的。

蘇貞昌 疫情

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