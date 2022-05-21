鄧振中、戴琪泰國會晤 未來數周內將再次會談

美國總統拜登出訪亞洲，期間將啟動「印太經濟架構」（IPEF）。在架構成立前，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）20日與我國政務委員鄧振中在泰國會晤，談論深化美台經濟關係機會。鄧振中表示，談論議題相當廣泛，包括APEC、WTO及台美雙邊經貿等，都能有充分且深入的意見交換。

經貿辦今上午發布新聞稿。鄧振中表示，很高興能夠在APEC會議前與戴琪大使交換意見，這也是戴琪大使就任一年多來，首次有面對面討論的機會，對增進雙方經貿關係十分有幫助。

睽違兩年的APEC部長級實體會議再度舉行，鄧政中表示，與戴琪大使談論議題相當廣泛，包括APEC、WTO及台美雙邊經貿等，都能有充分且深入的意見交換，雙方也談及各種可行的方法，將一起努力來提升台美雙邊經貿發展。

礙於會談時間有限，雙方皆指示團隊人員做好充分準備，未來數周內，鄧振中將會與戴琪大使再次會談，並共同找到具體可行的方式來提升美台雙邊經貿關係。