獨／「兼比不兼好」 胡元輝將兼任公視和華視董事長

第7屆公視董事會今天下午選出新任董事長胡元輝，在閉門回答董事詢問時，胡元輝明確表示，他將「沿襲慣例」兼任華視董事長，理由是「兼比不兼好」；與會董事表示，代表胡元輝心意已定。至於華視7次出包衍生缺錢、缺人問題，胡元輝允諾，他上任後將「即刻」擴增52台預算、員額，與系統業者協商52台上架問題，並發揮公廣集團綜效。

不過，台藝大廣電系教授賴祥蔚說，從制度而言，每家電視台董事長必然都有重要職務，否則根本不必設立，公視董事長本業能否做好是大挑戰，華視更艱難，有專職董事長更能做好事情；若真有必要兼任董事長，乾脆從制度面修改成直接兼任，不必每逢改選就惹議。

華視最近1個月出包7次，促成第7屆公視董監事改選，但國民黨立委日前質疑本屆公視董監事和審查委員的利益迴避問題；2年前傳出的「總統府密件」也預告，行政院長蘇貞昌傾向胡元輝出任公視董事長，「內定說」盛囂塵上。

下午董事會閉門改選，先推舉董事施振榮主持會議。施振榮表示可以「自薦或推薦」，一名董事推薦胡元輝，並獲得附議；施振榮詢問是否還有人選，現場會議意外停頓片刻，另一位董事林寬裕當場表明自薦，「我不是魯莽臨時決定」，他還看著手機宣讀聲明，顯然有提早準備。

在林寬裕參選下，打破可能胡元輝「同額競選」的局面，結果胡元輝獲得15票支持，林寬裕獲得2票，另有2張廢票。

對於董事詢問公視、華視是否分流？胡元輝表示，歷屆慣例都是公視董事長兼任華視董事長，他也傾向兼任華視董事長，在公視法研修前，還是依慣例執行，過去也找不到不兼任的例子；公視和華視需要資源整合，還有非常多需要協調之處，「兼比不兼好」。

至於52台下一步？胡元輝說，他會盤點現有資源和運作機制，52台未來將具體擴增，即刻補充預算和員額，並和系統業者協商上架問題，讓公廣集團發揮綜效。

文化部長李永得和胡元輝下午共同出席會後記者會。對於未利益迴避爭議，胡元輝說，無論他參與的財團法人或社團法人型態等非營利組織，都是民間團體，也是任何人都可以依法組織的團體，沒有任何薪水，甚至還要自掏腰包來支持運作，「我不知道中間有什麼利益可言？也不知道有什麼權力可用？」